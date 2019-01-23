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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.01.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz 12 yıl sonra Beşiktaş taraftarının önünde!

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Burak Yılmaz 12 yıl sonra Beşiktaş taraftarının önünde!

Beşiktaş’a dönüşü taraftarlar arasında sert tartışmalara ve bölünmelere yol açan Burak Yılmaz, B.B. Erzurumspor maçıyla 12 yıl aradan sonra Siyah-beyazlı forma ile taraftarın önüne çıkacak.

Galatasaray forması giydiği dönemde İnönü Stadı’nda oynanan Beşiktaş maçında yaptırdığı penaltıdan dolayı siyah beyazlı taraftarların yıllarca bitmeyen öfkesini alan Burak, geçen sezon sırf bu tepkiler yüzünden Beşiktaş’ın kapısından dönmüştü. Ancak Şenol Güneş’in yoğun ısrarlarıyla 1.5 sezon gecikmeli olarak Beşiktaş’a dönen Burak’ın şimdi siyah beyazlı taraftarlarla buluşmasının nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in tam anlamıyla kendi koruması altına aldığı ve her şeyine kefil olduğu Burak, ilk olarak geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisarspor maçında deplasman tribününü dolduran Beşiktaş taraftarlarından bir kısmının tepkisini gördü. Tepki gösteren gruba geri kalan taraftarlar tezahüratla müdahale etse de; Burak haricindeki tüm futbolcuların tribüne çağrılması, maç öncesine damga vuran en önemli olay oldu.

TARAFTAR GRUPLARI ERZURUMSPOR MAÇINDA NE YAPACAK?

Şimdi; Cuma akşamı oynanacak B.B. Erzurumspor maçında 40 bin taraftarın Burak’a nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Aslında Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz ve taraftarların arasını bulmak için Şenol Güneş’in de içinde olduğu çalışmaları geçen haftadan bu yana yapıyor.

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Çarşı Grubu’nun ve tribün liderlerinin geçen hafta Ümraniye’de antrenmana alınarak takımla buluşturulması ve Şenol Güneş ile istişarede bulunmaları buna en canlı örnek. Burak’ı istemediklerini daha önceki dönemlerde net bir şekilde açıklayan Çarşı Grubu’nun, artık resmi olarak Beşiktaş’ın oyuncusu olan ve formasını giyen Burak için, Erzurumspor maçında olumsuz bir tezahürat yapmayı düşünmediği ve sadece takımı destekleyici tezahüratlar yapma kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

Burak’ın tribünlere çağrılıp çağrılmayacağı da ancak maç öncesinde belli olacak. Taraftar gruplarının bazılarının çağırmama bazılarının da açık bir şekilde destek verme eğiliminde olduğu hafta boyunca konuşulan konulardan ve hangisinin gerçekleşeceği maç öncesi belli olacak.

YÖNETİMİN DÜŞÜNCESİ: ’BÖLÜNME TAKIMA ZARAR VERİR’

Burak Yılmaz kanadında ise sakin bir bekleyiş var. Beşiktaş’a gelirken her türlü tepkiye hazır olduğunu ve bunu göğüsleyeceğini söyleyen golcü oyuncunun tek düşüncesi Erzurumspor maçında gol veya goller atarak takımına 3 puan kazandırmak.

Beşiktaş yönetimi de Burak için çok büyük çapta tepki olacağını sanmıyor. Yönetim, şampiyonluk yarışının verildiği bir ortamda, oyunculara bireysel olarak verilecek tepkilerin ve tribünde yaşanacak bölünmelerin takıma çok büyük zarar vereceğini düşünüyor ve tüm taraftarı sadece Beşiktaş’ı desteklemeye çağırıyor. Siyah beyazlı yönetimin maçtan önce de bu yönde mesajlar yayınlaması bekleniyor.

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