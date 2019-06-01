Burak ve Emre'nin roller coaster ile imtihanı!
Özbekistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım'da keyifler yerinde...
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Antalya'da kampı devam eden A Milli Takım, Özbekistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Milli futbolcular antrenmanın ardından The Land of Legends'a eğlenmeye gittiler. Tecrübeli futbolcular Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, roller coastera binerken, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Zaman zaman korku dolu anlar yaşayan Burak ve Emre'yi izleyen genç futbolcular, aralarında gülüştüler.
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