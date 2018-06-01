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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.06.2018 - 08:08, Son Güncelleme:

Burak transferinden flaş gelişme! Bedava olmaz...

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Burak transferinden flaş gelişme! Bedava olmaz...

Yapılan ön görüşmede bordo-mavililerin golcü futbolcu için 3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz transferini askıya alarak beklemeye geçti.

Performanslarından memnun olmadığı Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı göndermenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan olumsuz cevap aldığı ortaya çıktı. Burak'ı bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katmayı planlayan siyah-beyazlılar, bordo- mavililerle yapılan ön görüşmede, bu düşüncelerini dile getirdi.

L'EQUİPE: DEMBA BA ÇİN'E DÖNDÜ
Trabzonspor yönetiminin ise geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon Euro'ya aldıkları Burak için "Daha eski kulübüne borcumuz var, bonservissiz gönderemeyiz" dediği öğrenildi. Bordo mavililerin, Burak Yılmaz'a 3 milyon Euro değer biçtiği, bunun üzerine Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferini askıya alarak beklemeye geçtiği öğrenildi. Öte yandan L'equipe gazetesi, Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Haberde Senegalli forvetin sezon başına 8 milyon Euro alacağı belirtildi.

Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Burak, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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