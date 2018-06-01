Burak transferinden flaş gelişme! Bedava olmaz...
Yapılan ön görüşmede bordo-mavililerin golcü futbolcu için 3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz transferini askıya alarak beklemeye geçti.
Performanslarından memnun olmadığı Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı göndermenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan olumsuz cevap aldığı ortaya çıktı. Burak'ı bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katmayı planlayan siyah-beyazlılar, bordo- mavililerle yapılan ön görüşmede, bu düşüncelerini dile getirdi.
L'EQUİPE: DEMBA BA ÇİN'E DÖNDÜ
Trabzonspor yönetiminin ise geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon Euro'ya aldıkları Burak için "Daha eski kulübüne borcumuz var, bonservissiz gönderemeyiz" dediği öğrenildi. Bordo mavililerin, Burak Yılmaz'a 3 milyon Euro değer biçtiği, bunun üzerine Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferini askıya alarak beklemeye geçtiği öğrenildi. Öte yandan L'equipe gazetesi, Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Haberde Senegalli forvetin sezon başına 8 milyon Euro alacağı belirtildi.
Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Burak, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)
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