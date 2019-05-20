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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
20.05.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Burak sustu, Kartal durdu

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Burak sustu, Kartal durdu

Beşiktaş'taki 2. dönemine fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, son haftalarda gole hasret kaldı.

12 maçta 11 gol atarak Beşiktaş’ı yeniden zirve yarışına ortak eden Burak Yılmaz’ın son haftalardaki suskunluğu dengeleri alt üst etti. Kartal önce şampiyonluğu sonra Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.

BEŞİKTAŞ’ın devre arasındaki en önemli transferi olan Burak Yılmaz, siyah beyazlı takımdaki 2. dönemine rüya gibi bir başlangıç yaptı ve 12 maçta, 11 gol kaydetti. Hepsi birbirinden değerli olan bu goller 25. haftada lider Medipol Başakşehir’in 13 puan gerisine (5744) düşen Kartal’ı yeniden zirve yarışına ortak etti ve 30. haftada fark 3 puana indi (6259). Ancak ilerleyen haftalarda hem Burak Yılmaz hem Beşiktaş adına gidişat tersine döndü.

Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş’ı

LİGİN 31. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş, derbiyi 2-0 kaybederken Burak, bir pozisyonda çok yaklaşmasına rağmen fileleri havalandıramadı. Bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor’u Ljajic ve Quaresma’nın golleriyle 2-1 yenen Kartal, önceki gün Trabzon deplasmanında Novak ve Yusuf’un kaydettiği gollerle 2-1 yenilirken, Burak Yılmaz yine suskun kaldı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ve Trabzonspor maçlarındaki bu suskunluğu ile birlikte Beşiktaş, şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Öte yandan Trabzonspor yenilgisiyle 62 puanda kalan Beşiktaş, son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Siyah beyazlılar son hafta Kasımpaşa’yı yense dahi bu sonucu değiştiremeyecek. 2013-14 sezonunu 62 puanla kapatan Beşiktaş, daha sonraki sezonlarda sırasıyla 69, 71, 77 ve 79 puan toplamıştı.

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