Burak sustu, Kartal durdu
Beşiktaş'taki 2. dönemine fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, son haftalarda gole hasret kaldı.
12 maçta 11 gol atarak Beşiktaş’ı yeniden zirve yarışına ortak eden Burak Yılmaz’ın son haftalardaki suskunluğu dengeleri alt üst etti. Kartal önce şampiyonluğu sonra Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.
BEŞİKTAŞ’ın devre arasındaki en önemli transferi olan Burak Yılmaz, siyah beyazlı takımdaki 2. dönemine rüya gibi bir başlangıç yaptı ve 12 maçta, 11 gol kaydetti. Hepsi birbirinden değerli olan bu goller 25. haftada lider Medipol Başakşehir’in 13 puan gerisine (5744) düşen Kartal’ı yeniden zirve yarışına ortak etti ve 30. haftada fark 3 puana indi (6259). Ancak ilerleyen haftalarda hem Burak Yılmaz hem Beşiktaş adına gidişat tersine döndü.
Son 5 sezonun en kötü Beşiktaş’ı
LİGİN 31. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş, derbiyi 2-0 kaybederken Burak, bir pozisyonda çok yaklaşmasına rağmen fileleri havalandıramadı. Bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor’u Ljajic ve Quaresma’nın golleriyle 2-1 yenen Kartal, önceki gün Trabzon deplasmanında Novak ve Yusuf’un kaydettiği gollerle 2-1 yenilirken, Burak Yılmaz yine suskun kaldı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ve Trabzonspor maçlarındaki bu suskunluğu ile birlikte Beşiktaş, şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Öte yandan Trabzonspor yenilgisiyle 62 puanda kalan Beşiktaş, son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Siyah beyazlılar son hafta Kasımpaşa’yı yense dahi bu sonucu değiştiremeyecek. 2013-14 sezonunu 62 puanla kapatan Beşiktaş, daha sonraki sezonlarda sırasıyla 69, 71, 77 ve 79 puan toplamıştı.
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