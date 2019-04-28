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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti

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Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti

Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 6. sırada tamamlayan ve devre arasında forvete Burak Yılmaz’ı transfer eden Beşiktaş, yıldız futbolcunun golleriyle şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı forma altında 12. maçına çıkan ve Beşiktaş’taki gol sayısını 11’e yükselten Burak, takımına adeta can verdi. İlk yarıyı 26 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, 30. hafta sonunda şampiyonluk adayları arasında gösterilirken, siyah-beyazlıların bu iddiasında en büyük pay sahibi Burak Yılmaz oldu. Beşiktaş’a geldiği günden bu yana oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının basamakları tek tek çıkmasını sağlayan golcü futbolcu, Ankaragücü karşısında da 8. dakikada sahneye çıktı. Güven Yalçın’ın uzun pasına hareketlenen ve topu sahip olan Burak, rakibinden sıyrılıp çok sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Yıldız futbolcu 54. dakikada Vida’nın golünde ortayı yapan isim olurken, 63. dakikada ise kazanılan penaltıda topu yeniden ağlara göndererek maçtaki 2. golünü kaydetti ve Beşiktaş formasıyla 11. golüne imza attı.

16 puana direkt etki etti

Devre arasında Beşiktaş’a transfer olmasının ardından çıktığı Akhisarspor ve BB Erzurumspor maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Antalyaspor deplasmanında ise cezalı olduğu için forma giyememişti. 21. Haftada oynanan ve Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı Bursaspor maçında 2 gol birden atan Burak Yılmaz, Mayatyaspor karşısında ise gol bulamamıştı. İç sahada oynanan ve 3-3 biten Fenerbahçe maçında 2 gol atan golcü oyuncu, Kayseri deplasmanında da skor üretememişti. Kayserispor maçının ardından çıktığı her maçta gol bulan Burak Yılmaz, Kartal’a can veren isim oldu. 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında yıldız oyuncu 1 gol 1 asistle oynarken, Beşiktaş karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Galibiyete direkt etki eden Burak, 1 hafta sonra ise Göztepe maçında ağları sarstı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. 27. haftada oynanan Rizespor maçında Beşiktaş’ın 7-2’lik galibiyetine 1 golle katkı veren Burak, Başakşehir karşısında ise attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında skor 1-1 iken 87. dakikada kazanılan frikikte müthiş bir gol kaydeden yıldız futbolcu skoru 2-1'e getirirken Ankaragücü karşısında da galibiyette başrol oynadı. Rakip fileleri 2 kez havalandıran golcü oyuncu, 54. dakikada Vida’nın attığı golü de hazırlayan isim oldu. Burak, Beşiktaş’ın ikinci yarıda kazandığı 33 puanın 19’una direkt etki etti.

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