Burak Elmas'tan maç sonu sert mesajlar
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas, sosyal medyadan galibiyet sonrasında sert mesajlar gönderdi.
Galatasaraylı yönetici Burak Elmas, Başakşehir galibiyeti sonrasında çok sert twitler attı. Twit kısa zamanda büyük etkileşim aldı. Hakemi de sahada yendiklerini söyleyen Elmas şu ifadeleri kullandı:
"Hakeminizi, çirkefliğinizi ve çirkeflerinizi sahada yendik! Bizim kimseye ihtiyacımız yok! Türkiyedir Galatasaray!"
Hakeminizi, çirkefliğinizi ve çirkeflerinizi sahada yendik! Bizim kimseye ihtiyacımız yok! Türkiyedir Galatasaray!— Burak Elmas (@Burak__Elmas) 15 Nisan 2018
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