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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.03.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Burak Elmas: UEFA'dan ceza beklemiyorum

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Burak Elmas: UEFA'dan ceza beklemiyorum

Galatasaray yöneticisi Burak Elmas taraftarların sorularını yanıtladı. 

İşte Elmas'ın sözleri:

 "NAKİT AÇIK SORUNU DEVAM EDİYOR"

Sponsor buluyoruz ama Galatasaray'ın nakit açık problemi devam ediyor. 

"DUYGUSAL DAVRANILMAMALI"

İbra müessesi kişilere ve duygulara bağlı verilecek bir karar değil. Gerçek rakamlar ve icraatlar üzerinden verilmesi gereken ve sulandırılmaması gereken bir karar. Karara sebep olan icraat ve aksiyonlar Galatasaray'ın geleceğine etki etmiş oluyor. Dursun Özbek yeniden başkan seçilmeyerek idari olarak genel kurul tarafından ibra edilmemiştir. Mali olarakta duygusal davranılmamalı.

"DAHA ÇOK İNSANIN FİKİR SAHİBİ OLMASI LAZIM"

Galatasaray'da daha çok insanın hem fikir, hem karar sahibi olması lazım. Bu insanlar da kendi bilgi ve becerileriyle o işte yer alırlar. Sadece insanlar zengin oldukları için Galatasaray'a katkı yapmalarını istemek ve beklemek onlara haksızlık, saygısızlık olur. 

"GAYRİMENKUL SATIŞINDAN GELEN PARALARA ZARARLARA GİTTİ"

Gayrimenkul satılması çözüm değil, maalesef satıldı. Galatasaray'ın rakamları çok belli. Gelen paralara bakarsanız en az gayrimenkullerden gelen paranın son 2 senede yapmış olduğu zararlara gitti. Sermaye açığını gidermek için değil, mevcut senenin zararına gitti. 

"TRANSFERDE FATİH HOCA..."

Bonservisi elinde olan oyuncuları zaten Fatih hoca bakıyor ve ilgileniyor. Orada şüpheniz olmasın. Fatih hocanın olduğu yerde transferle ilgili sorun olmaz. Zaten kendisi Japon oyuncumuzla da şapkadan tavşan çıkardı. Kendi imkanları ve kendi bilgi, becerisiyle buldu. 

"UEFA'DAN CEZA BEKLEMİYORUM"

UEFA'dan şahsen ceza beklemiyorum. Son derece iyi sunumlar yapıldı. Sonucu görmek lazım ama şu anda ceza gelecek veya gelmeyecek diye kim söylerse yalan söylemiş olur. Benim şahsi fikrim ceza almayacağız yönünde. 

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Galatasaray'ın bu dönemde hata yapma lüksü yok. Bu sebeple iyi kadro, iyi yönetimlerin ve iyi profesyonellerin göreve gelmeleri gerekiyor. Hata yapmadan Galatasaray'ı yukarı taşımalıyız. 

"HAKEMLER KONUSUNDA BAĞIRMANIN ÇAĞIRMANIN ANLAMI YOK"

Hakemler konusunda Sayın başkan da konuşuyor zaten ama çok bağıran da oldu. Amaç burada Türk futbolundaki hakemlerin adil olarak maç yönetmeleri için istekte bulunmak. Her hafta televizyona çıkıp bağırıp çağırmak bence uygun değil. 

"BAŞKANLA KAVGA ETMEDİM"

Başkanla kavga etmedim. Doğruları yapan kimse bizim sorunlarımız olmaz. Mayıs için konuşan Galatasaray'ın mevcut problemlerine konsantre olmuyor demektir. 

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