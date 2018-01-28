Burak Elmas: G.Saray'ın en büyük transferi...

Burak Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bir yönetimin değil, Galatasaray'ın yeni dönemi. Sayın başkanımız Mustafa Cengiz, büyük bir cesaret göstererek bu zor dönemde elini taşın altına soktu ve seçimden zaferle çıktı." dedi.

Bugüne kadar hiçbir kulübe nasip olmamış müthiş bir sinerji oluştuğunu aktaran Elmas, "Ben öncelikle bir taraftar olarak, Galatasaraylıların tek vücut olmayı çok özlediğini gördüm. Şimdi bu yeni yönetimin ve bizler atanan yöneticilerin en önemli görevi, bu sinerjiyi, birlikteliği koruyup, taraftara söz verdiğimiz gibi sorunları net şekilde paylaşıp, çözümlere de onları ortak etmek. Ben bir Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi ve taraftar olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

"Başkanlık, her Galatasaraylının hayali"

Olağanüstü genel kurul öncesi taraftarların, özellikle sosyal medya üzerinden kendisini başkan adayı olmaya zorlamasına değinen Burak Elmas, yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Her şeyden önce kendisinin de bir taraftar olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ben de aynısını hissediyorum. Çok heyecan duyulan isimler geldiğinde ve başaramadıkları zaman, taraftarda büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Sevdikleri biri onlara ihanet etmiş gibi hissediyorlar. Bu da doğaldır. Sağ olsunlar bana böyle bir teveccüh gösterdiler ama seçimde genel kurul üyelerinin de aynı teveccühü göstermesi gerekir ileride. Her şeyden önce benim hizmete hazır olmam gerekir. Benim için hizmette koltuk fark etmediği için bugün böyle devam ediyorum. Yarın hazır olup faydalı olabileceğimi hissedersem ve böyle bir teveccüh devam ederse, hizmetin en üstü olan Galatasaray Başkanlığı, her Galatasaraylının hayalini süsler. İleride bakmak ve görmek lazım."

Kendisinin ve ailesinin yurt dışında olmasından, seçime de kısa bir süre kalmasından dolayı aday olmadığını aktaran Elmas, "Bir pozisyona gelmek değil, Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'ı ileriye taşımak önemli. Bizim gibi Galatasaraylıların, sadece bir koltuğa oturmak için göreve gelmesi, kendi düşüncelerimize ihanet olur. Bu nedenle adaylık gerçekleşmedi. Hangi görev olduğu fark etmeksizin, her zaman Galatasaray'ın emrindeyiz. Umarım taraftarın bana olan teveccühü, bu görevimde de devam eder." ifadelerini kullandı.

"Geçmişle uğraşmak, problemleri değiştirmeyecek"

Burak Elmas, kulübün mali durumuyla ilgili doğru resmi çıkarmanın öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Artık Galatasaray'ın geçmişiyle uğraşmasınlar. Çünkü geçmişle uğraşmak problemleri değiştirmeyecek. Sorunlar, bir tek yönetim kurulunun tek başına çalışarak üstesinden gelebileceği boyutu aşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin ucundan tutabileceği şekilde bir yürüyüş başlattıklarını belirten Elmas, "Umarım çok daha kısa zamanda Galatasaray'ı eski günlerine, Türk futbolunun incisi olduğu günlere tekrar taşırız. Kimse olmayacak sözler vererek Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya çalışmasın. Biz bunu yapmayacağız. Galatasaray taraftarının beraber yönettiğini hissettiği, sorunlara ve çözümlere ortak olduğu bir yönetim kurulu var artık." şeklinde konuştu.

"En büyük transfer Terim"

Futbolda ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala çalışmalara değinen Elmas, "Galatasaray'ın en büyük transferi Fatih Terim'dir. Fatih hoca, hem oyuncuların verimini hem de tribünde enerjiyi yükseltiyor. Hem tribüne hem sahaya bu kadar etki edebilen, hem de Galatasaray'ın içinden olan bir teknik direktör, en büyük transferdir." açıklamasında bulundu.

Önceliklerinin mevcut takımı korumak olduğunun altını çizen Elmas, "Oyunculara geçmişten gelen birtakım borçlar var. Transferden önce bunları halletmemiz lazım. Transfer yapmak için transfere de ben karşıyım. İlk önce mevcut takımımızı mutlu edelim, Fatih hoca rahat çalışsın, şampiyonluğa yürüsün. Transfer ondan sonra olabiliyorsa yapılsın. Öncelik mevcut takımı güçlü kılmak, Fatih hocayı mutlu etmek, ona rahat bir çalışma ortamı sağlamak, bu sinerjiyi de devam ettirmek. Belki hayal kırıklığına uğrayanlar olabilir ama benim görüşüm bu." diyerek sözlerini tamamladı.