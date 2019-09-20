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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Burak Çakır: "Galatasaray'ı yenip, hedefimize ilerlemek istiyoruz"

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Burak Çakır: "Galatasaray'ı yenip, hedefimize ilerlemek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün genel sekreteri Burak Çakır, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, Galatasaray maçı, transferlerin durumu ve takımın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son üç sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Çakır, her sezon üstüne koyarak ilerlediklerini ifade etti.

Burak Çakır, ligde her zaman güzel işlere imza atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini dile getirerek, yeni başarılara imza atmak için mücadelelerinin süreceğini aktardı.

Lige sahalarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ardından Trabzonspor ile Alanyaspor maçlarından puansız ayrıldıklarını hatırlatan Çakır, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında ise çok iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını kaydetti.

- "Lige oyun kalitesi olarak iyi başladık"

Burak Çakır, UEFA Avrupa Ligi elemelerine katıldıkları için sezonu erken açtıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Avrupa kupalarında boy gösterdik. Partizan maçıyla Avrupa kupalarından elenmemize rağmen diğer takımlara nazaran daha hazır bir görüntümüz söz konusuydu. Lige oyun kalitesi olarak iyi başladığımızı düşünüyorum. Bunu da zaten iki galibiyetle taçlandırdık. Aytemiz Alanyaspor maçı gerçekçi olmamız gerekirse beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Hücuma ağırlık veren bir takım görüntüsüne sahibiz. Sergen (Yalçın) hocamız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an iyi bir yolda ilerliyoruz."

- "Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız"

Bu hafta sahalarında Galatasaray ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya büyük takımlar için zorlu bir deplasman. Bundan önceki müsabakalarda bunu gösterdik. (Galatasaray maçı) Büyük bir kulüple oynayacağımızın farkındayız. Bireysel yetenekleri öne çıkan birçok oyuncuları var ancak biz de ilk 4 haftalık periyotta iyi bir mücadele ortaya koyduk. Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız. Galatasaray'ı yenip, hedefimize ilerlemek istiyoruz. Hocamızın da görüşleri bu yöndedir. Takımdaki arkadaşlar da ellerinden gelenin en iyisini yaparak puan ve puanlar almaya çalışacaklar."

Çakır, karşılaşmada taraftarı yanlarında görmek istediklerini belirterek, "Taraftarların takımı daha da sahiplenmesi futbolcuların motivasyonunu iyice artıracaktır. Stadın dolu olması futbolculara moral açısından iyi gelecektir. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Transferde başarılı olduğumuza inanıyoruz"

Takıma katkı sağlayacak futbolcuları transfer etmeye çalıştıklarını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Transfer ettiğimiz futbolcularımızı uzun bir süreçte değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Eğer kulüp 34 haftanın sonunda istediği noktada ligi bitirebilirse transferlerde başarıya ulaştık diyebiliriz. Adis Jahovic, ilk 4 haftalık periyotta ve Avrupa kupalarındaki dönemde iyi performans ortaya koydu. Gerçekleştirdiğimiz transferlerde şu an seviyesinin altında kalan futbolcular da olabilir. Bundan dolayı da 34 haftalık periyodun sonunda ligdeki pozisyonla transferdeki başarı değerlendirip, başarılı ya da başarısız demek bizi bir sonuca götürebilir. Transferde başarılı olduğumuza inanıyoruz. Transferler, takımın gücüne güç katacağına inandığımızdan dolayı yapıldı ancak bunun en önemli göstergesi bizim sezon sonunda ligdeki sıralamamız olacak."

Burak Çakır, takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Süper Lig'e yükseldiğimiz ilk yıl ligde kalmayı hedefledik. İkinci sezonumuzda UEFA'ya gitmek gibi bir hedefimiz söz konusuydu. Geçen sezon ligi ilk 5'te bitirdik. Türkiye gibi kaliteli bir ligde her zaman ilk 5'te oynamak kolay değil. İlk 7 içerisinde yer almak kulüp için bir başarıdır." diye konuştu. 

Burak Çakır: Galatasarayı yenip, hedefimize ilerlemek istiyoruz

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