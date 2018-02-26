Burada kimse bizi yenemez çıkın bu maçı alın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBurada kimse bizi yenemez çıkın bu maçı alın
Spor Arena Burada kimse bizi yenemez çıkın bu maçı alın
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:6 yeni stat daha geliyor

Spor Arena
26.02.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Burada kimse bizi yenemez çıkın bu maçı alın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

1- Derbi öncesi iki gün hafif idman, iki gün de yoğun taktik çalışması yapıldı.

2- Başkan Fikret Orman, tesislere giderek oyunculara güvenlerini gösterdi.

3- Devre arası Güneş, Vodafone Park’taki yenilmezliği hatırlattı.

4- Tribünler Benfica maçındaki gibi takımı çağırıp moral verdi.

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde Bayern Münih’e 5-0 yenilen ve 75 dakika da 10 kişi mücadele ederek yıpranmış bir şekilde Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, herkesi yanıltarak ezeli rakibi karşısında son dakikaya kadar üstün bir oyun ortaya koyarak 3-1 galip geldi. Siyah beyazlıları bu zafere taşıyan saha için ve sahadışı birçok etmen var. Ama en önemli motivasyon unsuru teknik direktör Şenol Güneş’in devre arasında yaptığı konuşma oldu.
Güneş, ilk yarıyı 1-0 geride bitiren oyuncularına, “Bu takım burada kimseye yenilmez. Şimdi çıkın ve bu maçı alın. Bu kaliteniz ve gücünüz var” dedi. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi de, devre arasında soyunma odasına giden oyuncularına tek tek sarılıp, “Biz size inanıyoruz, bu maçı çevireceksiniz” diye moral verdi.

GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN

- Böylece, soyunma odasına giden takımı Benfica maçındaki gibi geri çağıran tribünlerle başlayan moral motivasyon halkaları tamamlandı. Öte yandan hazırlık aşaması da derbide takımın fiziksel direnç göstermesini sağladı.
Münih’te oynayan ama derbide cezalı olan Talisca ve Pepe’nin yanı sıra, son anda rahatsızlanan Oğuzhan’ın da yokluğunda takımda mecburi bir rotasyona gidilmişti. Şenol Güneş de Münih dönüşü çarşamba ve perşembe sadece hafif idmanlar yaptırdı.
Cuma ve cumartesiyse tamamen taktik idmanlar üzerinde yoğunlaşıldı. Güneş, hafta boyunca da, “Stres yapmayın ve Fenerbahçe’yi gözünüzde büyütmeyin” diyerek, sendromu önledi. Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi de, tesislere giderek takıma olan güvenlerini ortaya koydu.

HERKESİN BİRDEN YERİ DEĞİŞTİ

- AMA her şey sahadaki performansla nihayete erecekti. İlk yarım saat önde basan ve 1-0 öne geçen F.Bahçe’ye karşı Güneş’in yaptığı hamleler maçı çeviren en önemli etmenler oldu. Güneş, önce Medel’i stopere çekerek geriden çıkışları kolaylaştırdı. Adriano’yu da sol öne atan Güneş, Tosic’i sol beke çekip, Babel’i de Love’ın yanına koyarak dizilişi 4-4-2’ye çevirdi.
İkinci devrenin hemen başında gelen beraberlik golü ile birlikte F.Bahçe de skoru koruma telaşına girdi.
Şenol Güneş, Vida’yı çıkarıp Negredo’yu da oyuna sokarak “Beraberlik yetmez, galibiyet istiyorum” mesajı verdi. İkinci devrenin neredeyse tamamında oyunu Fenerbahçe sahasına yığan Beşiktaş, bulduğu 3 golle 3 puanı aldı ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2000 G.Saraylı için son çağrı

Derbi sonrası itiraf! Beşiktaş...

Tuncay Şanlı: Ben olsam bırakırdım...

Quaresma çılgınlığı... 'Ayağının dışı canımızın içi'