Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe sözleri! Bu akşam...
Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesi mesajı verdi...
Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında gol atacağına inandığını söyledi.
Bu maça özel olarak hazırlanan Siyah-Beyazlı oyuncu derbinin kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe önünde kazanmak için ilk dakikadan itibaren canımızı dişimize takacağız" dedi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle