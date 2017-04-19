Bunu yapan uyuşturucudan uzak kalıyor!

ABD’deki aileler çocuklarının uyuşturucu ve sigara kullanmasından, erken yaşta cinsellik yaşamasından oldukça endişe ediyorlar. Ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve video oyunları ile birlikte gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştığı belirlendi.

New York Post gazetesinin haberine göre gençler özellikle Pokemon ve Grand Theft Auto gibi video oyunları ile daha fazla ilgileniyorlar. Bu kentteki gençlerin yüzde 45’i günde en az 3 saat bilgisayar ya da vide oyunları oynuyor. Bu oran 2013 yılında yüzde 41 seviyesindeydi. 2005 yılındaki araştırmaya göre ise yüzde 28 gibi bir oran söz konusuydu.

Lise çağlarında cinsellik yaşamaya başlayanların oranı 2013 yılında yüzde 31 seviyesindeyken, şimdilerde bu rakam yüzde 20’lere kadar gerilediği tespit edildi. Yine bu gençlerin sigara kullanma oranı da yüzde 10’lardan 5’lere kadar indi. Uyuşturucu kullanımı konusunda da gençlerin daha bilinçli bir hale geldiği özellikle video oyunlarına zaman ayıran kesimin kötü alışkanlıklardan uzak durduğu da araştırmayla gözler önüne serildi.