Bunu da dedi! Parayı veren beni yuhalar...

Manchester United'ın geçtiğimiz cumartesi günü Tottenham'ı 1-0 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında, daha sonra galibiyet golünü atacak olan Anthony Martial'in Marcus Rashford yerine oyuna dahil olması üzerine Old Trafford tribünlerinden yükselen uğultular dikkat çekmişti.

Menajer Jose Mourinho'nun kararına yönelik bu protesto, karşılaşmanın ardından Ada basınında geniş yer bulurken, olayın muhatabı Mourinho'dan konuya ilişkin ilginç bir yorum geldi.

Taraftarların istedikleri tepkiyi gösterme hakları olduğunu belirten Portekizli menajer, "İnsanlar maçlarımızı izlemek için para ödeyip bilet alıyorlar. Dolayısıyla istediklerini yapmakta özgürler. Beni veya herhangi bir oyuncumu yuhalama hakları var." diye konuştu.

Önümüzdeki hafta eski takımı Chelsea ile yapacakları maç öncesi sakat oyuncuları hakkında da bilgi veren Mourinho, "Marcos Rojo takımla çalışmalara başladı, ancak Chelsea maçında oynaması zor. Muhtemelen milli maç arasından sonra hazır olacaktır. Paul Pogba ise bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Onu henüz takım çalışmasında görmediğim için dönüş tarihi hakkında bir tahminde bulunamıyorum." dedi.

Premier League'de 10 hafta sonunda 23 puan toplayan Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'nin 5 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. (Eurosport)