Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...
Bu sezon ilk haftalar itibariyle kıran kırana bir mücadeleye sahne olan Bundesliga’da, haftanın açılış maçında Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk puanlarını aldıktan sonra evinde Werder Bremen ile karşılaşan Frankfurt, ilk yarısını geride kapattığı maçta son anlara doğru öne geçerken uzatma anlarında yediği penaltı golüyle tam anlamıyla yıkıldı.
Bu sezon ligde sahasında henüz maç kaybetmeyen Frankfurt, ligde her maçında en azından bir gol attı.
Ev sahibinde sakatlıkları bulunan kaleci Trapp, savunmacı Chandler, orta sahadan Rode yok.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 maçından da puansız ayrılan Leverkusen, son olarak evinde RB Leipzig ile karşılaşırken ikinci yarıda öne geçtiği üstünlüğünü koruyamayarak bir puanla yetindi.
Onlar da bu sezon ligde deplasmandaki 3 maçın 2’sini kazanırken, Dortmund’da farklı kaybetti.
Bu yenilgi geçen sezonu da hesaba katarsak son 13 lig maçındaki tek yenilgileriydi.
Konuk ekipte ayak parmağı kırık olan orta saha oyuncusu Charles Aranguiz yok.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasındaki son 9 lig maçının 8’i 2.5 ÜST bitti.
- Frankfurt’un ligde oynadığı son 6 maç da 2.5 ÜST bitti.
- Leverkusen’in bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 7’si 2.5 ÜST bitti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?
- Misli.com üyelerinin ilk tercihi gol bahisleri üzerine olmuş...
- Üyelerin %30’a yakını karşılaşmanın 2.5 ÜST veya KG VAR şeklinde tamamlanacağını düşünüyor.
- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %20’si ise taraf bahsi tercihinde bulunmuş...
- Üyelerin %14’ü Leverkusen’in kazanacağını düşünürken, %6’lık dilim ise maçın berabere biteceğini kuponlarına eklemiş.
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Leverkusen kazanırsa geçici de olsa liderliği ele geçirebilir. Camia içerisinden uzun süredir hiç olmadığı kadar iddialı açıklamalar geliyor, kulüp yönetimi Şampiyonlar Ligi'ni şart koşuyor. Milli ara öncesi Leipzig ile berabere kalan Leverkusen bazen çok iyi oyununu puanlarla süslemeyi unutuyor.
Frankfurt'ta da bu sezon aynı sorunlar var. Kolay gol yiyen bir takım görüntüsü veriyorlar ama neyse ki kolay da atıyorlar.
Bu yüzden bu akşam 2.5 ÜST olası bir sonuç.
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