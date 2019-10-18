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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.10.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...

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Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...

Bu sezon ilk haftalar itibariyle kıran kırana bir mücadeleye sahne olan Bundesliga’da, haftanın açılış maçında Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

FRANKFURT - LEVERKUSEN

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk puanlarını aldıktan sonra evinde Werder Bremen ile karşılaşan Frankfurt, ilk yarısını geride kapattığı maçta son anlara doğru öne geçerken uzatma anlarında yediği penaltı golüyle tam anlamıyla yıkıldı.

Bu sezon ligde sahasında henüz maç kaybetmeyen Frankfurt, ligde her maçında en azından bir gol attı.

Ev sahibinde sakatlıkları bulunan kaleci Trapp, savunmacı Chandler, orta sahadan Rode yok. 

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 maçından da puansız ayrılan Leverkusen, son olarak evinde RB Leipzig ile karşılaşırken ikinci yarıda öne geçtiği üstünlüğünü koruyamayarak bir puanla yetindi.

Onlar da bu sezon ligde deplasmandaki 3 maçın 2’sini kazanırken, Dortmund’da farklı kaybetti.

Bu yenilgi geçen sezonu da hesaba katarsak son 13 lig maçındaki tek yenilgileriydi.

Konuk ekipte ayak parmağı kırık olan orta saha oyuncusu Charles Aranguiz yok.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasındaki son 9 lig maçının 8’i 2.5 ÜST bitti.

- Frankfurt’un ligde oynadığı son 6 maç da 2.5 ÜST bitti.

- Leverkusen’in bu sezon oynadığı 10 resmi maçın 7’si 2.5 ÜST bitti.

Bundesligaya gollerle mi geri döneceğiz Misli.comda CANLI İZLE...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

- Misli.com üyelerinin ilk tercihi gol bahisleri üzerine olmuş...

- Üyelerin %30’a yakını karşılaşmanın 2.5 ÜST veya KG VAR şeklinde tamamlanacağını düşünüyor.

- Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin %20’si ise taraf bahsi tercihinde bulunmuş...

- Üyelerin %14’ü Leverkusen’in kazanacağını düşünürken, %6’lık dilim ise maçın berabere biteceğini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Leverkusen kazanırsa geçici de olsa liderliği ele geçirebilir. Camia içerisinden uzun süredir hiç olmadığı kadar iddialı açıklamalar geliyor, kulüp yönetimi Şampiyonlar Ligi'ni şart koşuyor. Milli ara öncesi Leipzig ile berabere kalan Leverkusen bazen çok iyi oyununu puanlarla süslemeyi unutuyor.

Frankfurt'ta da bu sezon aynı sorunlar var. Kolay gol yiyen bir takım görüntüsü veriyorlar ama neyse ki kolay da atıyorlar.

Bu yüzden bu akşam 2.5 ÜST olası bir sonuç.

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Frankfurt'un gol umudu Andre Silva'nın Milan günleri...

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