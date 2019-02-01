Bundesliga'nın zirvesi yanıyor! Dortmund ve Bayern'in iddaa oranı...
Almanya Bundesliga'da 20. hafta maçları oynanacak. Zirve yanıyor, Dortmund ve Bayern'deki son gelişmeler ile iddaa oranlarına göz atalım...
Frankfurt - Dortmund
- Dortmund'un savunma kurgusunda yer alan Manuel Akanji ve Leonardo Balerdi sakat.
- Ligde oynadıkları son 10 maçın 9'unu kazandılar ve zirvede yer alıyorlar.
- Frankfurt'un iç sahada, Commerzbank Arena'da oynadığı son 6 lig maçının tamamında 2.5 gol barajı aşıldı.
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Leverkusen - Bayern
- Bayern'de Corentin Tolisso'nun sakatlığı sürüyor. Robben ve Ribery'nin durumları maç saati netleşecek.
- Ligde oynadıkları son 7 maçta fire vermediler ama sezona kötü başladıkları için lider Dortmund'un 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyorlar.
- Leverkusen ise Bayern'le oynadığı son 4 maçı kaybetti ama ligde iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardı.
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