Bundesliga’nın ‘en iyi’leri belli oldu

BAYERN Münih’in milli kalecisi Manuel Neuer’in sakatlanmasıyla kaleye geçen yedek file bekçisi Sven Ulreich, oynadığı 12 maçta dokuz gol yedi. 29 yaşındaki yedek kaleci, maçlarda kaleyi bulan şutların yüzde 76.3’ünü etkisiz hale getirmeyi başardı. Bu performansıyla ligin en başarılı kalecisi oldu. Ulreich 17 maçlık periyotta elde ettiği başarıya rağmen, Neuer’in kendisinden daha iyi olduğunu söyledi. Ulreich “Manuel Neuer dünyanın en iyi kalecisi” dedi.

AVRUPA’NIN EN İYİSİ KALEYİ GÖREMEDİ

Bundesliga’da mücadele eden 18 takımın file bekçileri arasında en iyi ikinci kaleci ise Frankfurt’lu Lukas Hradecky oldu. Hradecky 17 maçın tamamında oynadı. Yediği gol sayısı ise 18. Kaleyi bulan şutların yüzde 75.3’ünü kurtardı. Alman U21 milli takımıyla Avrupa Şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonada ‘Avrupa’nın en iyi kalecisi’ seçilen 23 yaşındaki Julian Pollersbeck ise bu sezon oynanan 17 maçta hiç kaleye geçme şansı bulamadı. Hamburg kadrosunda yer alan genç kaleci, sezonun ilk yarısını yedek kulübesinde tamamladı. Üstelik de Hamburg’un kalesini koruyan Christian Mathenia 18 kaleci arasında en başarısızı olmasına rağmen. Mathenia bu sezon kalesine gelen şutların ancak yüzde 61.5’ini kurtarabildi. Bu oranla da ligin en başarısız kalecisi unvanını aldı.