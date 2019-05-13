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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bundesliga'da zirve yarışı sürüyor

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Fransa, İspanya ve İtalya'nın ardından İngiltere'de de şampiyonun belli olduğu Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında Almanya'da zirve mücadelesi son haftaya taşındı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da Barcelona ve İtalya'da Juventus'un ardından İngiltere'de Manchester City'nin şampiyonluğunu ilan etmesiyle gözler Almanya'ya çevrildi. Almanya'da Bayern Münih, son hafta öncesi Borussia Dortmund'un 2 puan önünde zirvede yer aldı.

- Premier Lig

Premier Lig'de son haftaya lider giren Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Puanını 98'e çıkaran ve 97 puanlı Liverpool'un önünde yer alan Manchester City, art arda 2. olmak üzere 6. kez şampiyonluk yaşadı. Liverpool, 96 puanla Real Madrid'e (2009-10 sezonu) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kırdı.

Ligi Leicester City deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle tamamlayan Chelsea, 72 puanla 3. sırayı aldı. Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım, 71 puanlı Tottenham oldu. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Tottenham, sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı ve ligi 4. sırada bitirdi. Everton'ın ikinci golünü atan milli futbolcu Cenk Tosun, bu sezon Premier Lig'i 3 golle tamamladı.
Son hafta Burnley'yi deplasmanda 3-1 yenerek ligi 70 puanla 5. sırada tamamlayan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Arsenal, Avrupa Ligi finalinde Chelsea'yi yenerek şampiyon olması halinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Premier Lig'i evindeki 2-0'lık Cardiff City mağlubiyetiyle kapatan ve 66 puanla 6. sırada bulunan Manchester United'ın yanı sıra bir takım daha Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanacak. Watford, Federasyon Kupası finalinde Manchester City'yi yenmesi durumunda Avrupa Ligi'ne katılacak. Watford'un yenilmesi halinde ligi 57 puanla 7. basamakta noktalayan Wolverhampton, Avrupa Ligi'nde yer alacak. Öte yandan Huddersfield Town, Fulham ve Cardiff City'nin ligden düşmesi geçen haftalarda kesinleşmişti.

- Bundesliga

Ligin zirvesindeki Bayern Münih, Leipzig deplasmanında 0-0'lık beraberliğe razı oldu ve son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etme fırsatından faydalanamadı. Zirve takipçisi Borussia Dortmund, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 3-2'lik skorla geçerek Bayern Münih ile arasındaki farkı 2 puana indirdi ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Bundesliga'nın 33. haftası sonunda Bayern Münih 75, Borussia Dortmund 73, Leipzig 66, Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen 55'er, Eintracht Frankfurt 54, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51 puanla sıralandı.

Bayern Münih, son hafta evinde Eintracht Frankfurt'u yenmesi halinde üst üste 7, toplamda 29. kez şampiyon olacak. Borussia Dortmund'a karşı 17 gollük averaj üstünlüğü bulunan Bayern Münih'e beraberlik de şampiyonluk için yetebilecek. Münih ekibi, rakibiyle berabere kalsa dahi Borussia Dortmund'un Borussia Mönchengladbach deplasmanında aradaki averajı kapatacak galibiyeti alamaması durumunda da şampiyonluğa ulaşacak.
Diğer yandan Nürnberg ve Hannover 96, ligden düşen takımlar oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart ise Bundesliga'da kalabilmek için ikinci ligi üçüncü sırada bitirecek takımla play-out maçlarına çıkacak.

RB Leipzig - Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig ile golsüz berabere kalarak sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.
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- La Liga

Şampiyonluğu bitime 3 maç kala ilan eden Barcelona, 37. haftada ağırladığı Getafe'yi 2-0 yendi. Lig ikincisi Atletico Madrid, evinde Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü sıradaki Real Madrid, Real Sociedad deplasmanında 3-1 kaybetti. Valencia, sahasında Alaves'i 3-1 yenerek Getafe ile puanını eşitledi ve ikili averajda rakibine üstünlüğü bulunduğu için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 4. takım olma yolunda avantaj yakaladı.

Ligde kalma mücadelesi veren Girona'nın sahasında oynadığı maçta Levante'ye 2-1 yenilmesiyle de Valladolid ligde kalmayı garantiledi. Enes Ünal, Rayo Vallecano'yu deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Valladolid forması ile bu sezon ligdeki 6. golünü attı.
La Liga'da son hafta öncesi Barcelona 86, Atletico Madrid 75, Real Madrid 68, Valencia ve Getafe 58'er, Sevilla 56 puanla sıralandı.
Huesca ve Rayo Vallecano'nun ardından La Liga'dan düşen diğer takım ise son hafta öncesi 37 puana sahip Girona veya Okay Yokuşlu ile Emre Mor'un forma giydiği 40 puanlı Celta Vigo olacak. İkili averajda eşitlik olduğu için son hafta Celta Vigo'ya evindeki Rayo Vallecano maçında bir puan yetecek. Girona ise
ligde kalabilmek için Alaves deplasmanında kazanıp rakibinin farklı şekilde
kaybetmesini bekleyecek.

- Serie A

Son 5 maç öncesi şampiyonluğunu ilan eden Juventus, deplasmanda Roma'ya 2-0 yenildi. İkinci sıradaki Napoli, SPAL'ı deplasmanda, 2-1 mağlup etti. Atalanta, evinde Genoa'yı 2-1'lik skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için avantaj yakaladı. Milan ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Fiorentina deplasmanında 1-0 galip geldi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesabı yapan takımlardan Inter, bu akşam Chievo'yu konuk ederek haftayı tamamlayacak.
Serie A'da 36. haftayı Juventus 89, Napoli 76, Atalanta 65, maç eksiği bulunan Inter 63, Milan ve Roma 62'şer, Torino 60 puanla tamamladı.
Öte yandan Chievo ve Frosinone'nin ligden düşmesi önceki haftalarda kesinleşmişti. Ligden düşecek 3. takımın belirleneceği son 2 hafta öncesi Empoli 35, Genoa 36, Udinese ve Bologna 37'şer, Parma 38 puanla sıralandı.

- Ligue 1

Bitime 5 hafta şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, Angers deplasmanında 2-1 galip geldi. Ligi 2. sırada bitirip doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen ekiplerden Lille ve Olympique Lyon, haftayı galibiyetle tamamladı. Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, evinde Bordeaux'yu 1-0, Lyon ise Olmypique Marsilya'yı deplasmanda 3-0 yendi.

PSG, Ligue 1'de 36. haftanın ardından 88 puana ulaştı. Lille 72 ve Olympique Lyon 66 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
Rennes deplasmanında 1-1 berabere kalan Guingamp, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Son 2 hafta öncesi 31 puanlı Dijon, 33'er puanlı Caen ve Monaco ile 35 puanlı Amiens, ligden düşmeye yakın takımlar olarak göze çarptı.






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