Bundesliga'da zirve yarışı kızıştı
Bundesilga'da sezonun bitimine üç hafta kala hala kimin şampiyon olacağı belli değil. 30. Hafta'da lider Bayern Münih ile Dortmund'un puanlar kaybetmeleri rekabeti son haftalara taşıdı.
Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga hiçbir sezon olmadığı kadar kıran kırana geçiyor. Sezonun bitimine üç hafta kala ne şampiyon, ne Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar ne de ligde düşecekler belli değil. Hem şampiyonluk mücadelesi veren takımlar hem de lige tutunmaya çalışanlar haftayı puan kayıplarıyla tamamladı. Hal böyle olunca ligde kalma ve şampiyon olma umudu son üç haftaya taşındı.
BAYERN FIRSAT TEPTİ
Dortmund cumartesi günü sahasında Schake'ye yenilince gözler Bayern Münih'in ligde can çekişen Nürnberg ile yapacağı karşılaşmaya çevrildi. Beklentiler Bayern Münih'in farklı kazanıp takipçisiyle arasındaki puan farkını dörde çıkarma yönündeydi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Bayern Münih, karşısında direnen bir Nürnberg buldu. Nürnberg 48. dakikada 1-0 öne geçti. Lider beraberliği ikinci yarıda oyuna giren Gnabry ile ancak 75. dakikada elde etti. Bayern Münih, maç 1-1 sona erince şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı değerlendirememiş oldu. Şampiyonluktaki en ciddi rakibi Dortmund ile puan farkını ancak ikiye çıkarabildi. Üç puanlık sistemde bu çok önemli bir avantaj değil. Bayern Münih'in bir yenilgisi şampiyonluğu kaybetmesine yol açabilecek. İkinci sırada bulunan 69 puanlı Dortmund, şamipyon olma hesaplarını son haftaya kadar yapacak. Sarı siyahlılar, kalan üç maçını kazanıp rakibinin yenilmesini bekleyecek.
ÜÇ TAKIM DA RİSKLİ
Bundesliga'ya bu sezon Stuttgart, Hannover ve Nürnberg'den ikisi veda edecek. Üç takımın da hedefi sezonu 16. sırada tamamlayıp en azından İkinci Bundesliga'yı üçüncü bitirecek takımla baraj karşılaşması yapmak. 16. sıra için en avantajlı takım Stuttgart. Hafta sonu sahasında M'gladbach'ı 1-0 yenerek önemli üç puan aldı. Stuttgart'ın puanı 24. Stuttgart, 19 puanlı Nürnberg ile farkı beşe,18 puanlı Hannover ile ise altıya çıkardı. Üç takımın 32 ve 33. haftalarda oynayacakları karşılaşmalarda elde edecekleri sonuçlar ligdeki kaderlerini belirleyecek.
AVRUPA LİGİ
Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupasında finale Bayern Münih ile RB Leipzig'in kalması Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımları bir nebze rahatladı. Bundesliga'yı beş ve altıncı sırada tamamlayan takımlar ile DFB Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne katılabiliyor. Kupa finalistleri Bayern Münih ve RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmalarından dolayı bu sezon ligi yedinci sırada bitiren takımın Avrupa Ligi'ne katılmasına olanak sundu. Ligde 5, 6 ve 7. sıra için beş takım mücadele ediyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Frankfurt Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bu durumda Leverkusen, M'gladobach ve Hoffenheaim ile birlikte Werder Bremen ile Wolfsburg Avrupa Ligi için kıyasıya mücadeleleri son haftaya kadar sürdürecek. Bu takımlar arasındaki yarış ancak son haftada netlik kazanacak. Beş takımdan üçü hedefine ulaşacak.
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