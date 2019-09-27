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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Bundesliga'da yeni haftayı CANLI YAYIN'la açıyoruz! iddaa'da oynanması gereken...

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Bundesliga'da yeni haftayı CANLI YAYIN'la açıyoruz! iddaa'da oynanması gereken...

Almanya Bundesliga’da haftanın açılış maçında, Union Berlin ile Eintracht Frankfurt’un mücadelesi Misli.com’da Canlı Canlı izlerken, Canlı Bahis keyfini de her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

UNION BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT

Evinde Werder Bremen yenilgisinden sonra Leverkusen deplasmanında da puan alamayan Union Berlin, ligde 14. sıraya kadar geriledi.

Bu sezon hiçbir lig maçında kalesini gole kapatamayan Union Berlin, aynı zamanda 5 lig maçında 3. kez maçı 11 kişi tamamlayamadı.

Forvet bölgesinden Sebastian Polter cezalı, savunmacı Christopher Lenz ise sakat.

Evindeki Avrupa Ligi grup maçında Arsenal karşısında tutunamayan Eintracht Frankfurt ise sonrasında, lig maçında Borussia Dortmund ile karşılaştı ve iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı almasını başardı.

Bundesliga’da deplasmanda oynadığı 4 maçı da kaybeden Eintracht Frankfurt cephesinde çok önemli bir eksik yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Eintracht Frankfurt’un son 18 maçının 15’i 2.5 ÜST skorla bitti.

- Union Berlin’in son 5 maçının 4’ünde karşılıklı goller oldu.

- Union Berlin, bu maça kadar 5 lig maçının 4’ünde ilk golü yiyen ekip oldu.

Bundesligada yeni haftayı CANLI YAYINla açıyoruz iddaada oynanması gereken...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk Eintracht Frankfurt’un 3 puanı alması yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %27’den fazlası deplasman tarafını şanslı görüyor...

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise %23’le her iki takımın da gol bulması ve maçın 2.5 ÜST'e taşınması yönünde.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

İki takım da çıkış yapmak istiyor.

Union son iki maçını kaybetti ve bu maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekti. İlk hafta Schlotterbeck, bir önceki hafta Subotic, geçen hafta Polter. Kırmızılarla dolu bir sezon geçiyor şimdiye dek. Arada iç sahada Dortmund'u 3-1 yendiklerini de unutmayalım.

Frankfurt ise değişimin kurbanı şimdiye kadar. Geçen sezonun iştahı var ama dengesi yok. Yine de geçen hafta son dakikada gelen Dortmund beraberliği umut verdi.

Bol pozisyonlu ve 2.5 gol üstü ile sonuçlanan bir mücadele bekliyorum.

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Eintracht Frankfurt'un Real Madrid'e transfer olan Luka Jovic'in, yeni takımıyla ilk maçı...

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