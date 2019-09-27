Bundesliga'da yeni haftayı CANLI YAYIN'la açıyoruz! iddaa'da oynanması gereken...
Almanya Bundesliga’da haftanın açılış maçında, Union Berlin ile Eintracht Frankfurt’un mücadelesi Misli.com’da Canlı Canlı izlerken, Canlı Bahis keyfini de her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
UNION BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT
Evinde Werder Bremen yenilgisinden sonra Leverkusen deplasmanında da puan alamayan Union Berlin, ligde 14. sıraya kadar geriledi.
Bu sezon hiçbir lig maçında kalesini gole kapatamayan Union Berlin, aynı zamanda 5 lig maçında 3. kez maçı 11 kişi tamamlayamadı.
Forvet bölgesinden Sebastian Polter cezalı, savunmacı Christopher Lenz ise sakat.
Evindeki Avrupa Ligi grup maçında Arsenal karşısında tutunamayan Eintracht Frankfurt ise sonrasında, lig maçında Borussia Dortmund ile karşılaştı ve iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı almasını başardı.
Bundesliga’da deplasmanda oynadığı 4 maçı da kaybeden Eintracht Frankfurt cephesinde çok önemli bir eksik yok.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Eintracht Frankfurt’un son 18 maçının 15’i 2.5 ÜST skorla bitti.
- Union Berlin’in son 5 maçının 4’ünde karşılıklı goller oldu.
- Union Berlin, bu maça kadar 5 lig maçının 4’ünde ilk golü yiyen ekip oldu.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk Eintracht Frankfurt’un 3 puanı alması yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %27’den fazlası deplasman tarafını şanslı görüyor...
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise %23’le her iki takımın da gol bulması ve maçın 2.5 ÜST'e taşınması yönünde.
MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?
İki takım da çıkış yapmak istiyor.
Union son iki maçını kaybetti ve bu maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekti. İlk hafta Schlotterbeck, bir önceki hafta Subotic, geçen hafta Polter. Kırmızılarla dolu bir sezon geçiyor şimdiye dek. Arada iç sahada Dortmund'u 3-1 yendiklerini de unutmayalım.
Frankfurt ise değişimin kurbanı şimdiye kadar. Geçen sezonun iştahı var ama dengesi yok. Yine de geçen hafta son dakikada gelen Dortmund beraberliği umut verdi.
Bol pozisyonlu ve 2.5 gol üstü ile sonuçlanan bir mücadele bekliyorum.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Eintracht Frankfurt'un Real Madrid'e transfer olan Luka Jovic'in, yeni takımıyla ilk maçı...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle