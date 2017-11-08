Bundesliga'da 'VAR' soruna yol açtı

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezon başında uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, tartışmalara yol açmaya devam ediyor.
Alman basınında yer alan haberlerde, sistemin kullanıldığı maçlarda hakem ile video asistanı arasındaki iletişim sorunu yaşandığı ve bu durumun Almanya Futbol Federasyonu (DFB) üzerindeki baskıyı artırdığı iddia edildi.
Bundesliga kulüplerinden VAR sistemine getirilen eleştirilerin hakemlere olumsuz etki yaptığı, özellikle son iki hafta içindeki maçlarda birçok aksaklık yaşandığı ve VAR sistemi ile alınan kararların kaosa yol açtığı vurgulanıyor. (Haber7)