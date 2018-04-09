Bundesliga'da haftanın perdesi canlı yayında kapanıyor!
Dünya liglerinden yüzlerce maçı canlı yayınlayan Nesine.com, bu akşamki kritik Bundesliga maçını da ekranlara getirecek.
RB LEIPZIG
- Geçtiğimiz hafta arasında, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Marsilya engelini 1-0'la geçen RB Leipzig, son 7 resmi maçını kaybetmedi. (4 galibiyet)
- Marsilya maçında sakatlanan sağ bek Konrad Laimer'in bu akşam oynamayacağı açıklandı.
- Aynı maçta cezası sebebiyle görev yapamayan kaptan Willie Orban'ın ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
- Son 4 resmi maçta 2 gol - 3 asistle oynayan Timo Werner'in, Yussuf Poulsen ile birlikte hücumda yer alacağı belirtildi.
- Eintracht Frankfurt'un Hoffenheim'a puan kaybetmesi sonrası Leverkusen'e şans doğdu.
- Geçtiğimiz hafta, açık favori oldukları Augsburg karşısında takılmışlardı. Önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi bileti için bu akşam bir hata daha yapmak istemiyorlar.
- 8 gollü forvet Lucas Alario cezalı, stoper Jonathan Tah'ın durumu maç saati netleşecek.
- Tüm gözler, bir kez daha, kariyerinde 49 Bundesliga golü bulunan Kevin Volland üzerinde olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle