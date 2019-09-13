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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Bundesliga'da haftanın açılış maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna!

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Bundesliga'da haftanın açılış maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna!

Lige iyi bir başlangıç yapan Wolfsburg, son 3 maçında 1 galibiyet alan Düsseldorf’a konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Misli.com’da hem CANLI izleyebilecek, hem de maç sırasında CANLI BAHİS oynayabileceksiniz...

Kayıplarını telafi etmek açısından Wolfsburg’a sıkıntı çıkarması beklenen Düsseldorf'ta; Morales, Hoffmann ve Ampomah gibi eksiklerin olması, formda olan Wolfsburg’a karşı onları zorlayacak gibi...

Bundesliga'da haftanın açılış maçına maç öncesi TEK MAÇ bahis alabilir, maç sırasında ise CANLI BAHİS alabilirsiniz. Karşılaşma CANLI YAYIN ile Misli.com'da olacak!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fortuna Düsseldorf’un son 10 maçında hem karşılıklı goller oldu, hem de tüm karşılaşmalar 2.5 gol üstü bitti.

- Wolfsburg ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan 8 maçta Wolfsburg hiç kaybetmedi. (5G - 3B)

- Fortuna Düsseldorf’un son 9 maçının 8’i 3.5 gol üstü skorla bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyeleri 2.00 oranı ile Wolfsburg kazanır ve 1.50 oranıyla 2.5 üst seçeneklerini kuponlarında yer veriyorlar.

- Maçın başlama düdüğü ile birlikte “Sıradaki Gol”, “Ev sahibi – Deplasman Gol Alt/Üst” bahisleri de oynanabilecek bahisler arasında yer alacak...

Bundesligada haftanın açılış maçına Misli.comda CANLI BAHİS oyna

BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Wolfsburg geçen sezonki çıkışını devam ettiriyor, 3 haftanın sonunda henüz mağlup olmadılar. Düsseldorf da iyi başladı ama milli ara öncesi Frankfurt'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini almış oldu. Telafi için Wolfsburg müsait bir rakip gibi görünmüyor. Taraf bahsinden çok gole yönelik bahis yapmaktan yanayım ve ‘2.5 GOL ÜST' tercihini öneriyorum.

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Bundesliga'da haftanın maçı, Leipzig ile Bayern arasında oynanacak! Manuel Neuer'den enfes kurtarışları hatırlayalım...

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