Bundesliga'da haftanın açılış maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna!
Lige iyi bir başlangıç yapan Wolfsburg, son 3 maçında 1 galibiyet alan Düsseldorf’a konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi Misli.com’da hem CANLI izleyebilecek, hem de maç sırasında CANLI BAHİS oynayabileceksiniz...
Kayıplarını telafi etmek açısından Wolfsburg’a sıkıntı çıkarması beklenen Düsseldorf'ta; Morales, Hoffmann ve Ampomah gibi eksiklerin olması, formda olan Wolfsburg’a karşı onları zorlayacak gibi...
Bundesliga'da haftanın açılış maçına maç öncesi TEK MAÇ bahis alabilir, maç sırasında ise CANLI BAHİS alabilirsiniz. Karşılaşma CANLI YAYIN ile Misli.com'da olacak!
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Fortuna Düsseldorf’un son 10 maçında hem karşılıklı goller oldu, hem de tüm karşılaşmalar 2.5 gol üstü bitti.
- Wolfsburg ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan 8 maçta Wolfsburg hiç kaybetmedi. (5G - 3B)
- Fortuna Düsseldorf’un son 9 maçının 8’i 3.5 gol üstü skorla bitti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyeleri 2.00 oranı ile Wolfsburg kazanır ve 1.50 oranıyla 2.5 üst seçeneklerini kuponlarında yer veriyorlar.
- Maçın başlama düdüğü ile birlikte “Sıradaki Gol”, “Ev sahibi – Deplasman Gol Alt/Üst” bahisleri de oynanabilecek bahisler arasında yer alacak...
BUNDESLIGA UZMANI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?
Wolfsburg geçen sezonki çıkışını devam ettiriyor, 3 haftanın sonunda henüz mağlup olmadılar. Düsseldorf da iyi başladı ama milli ara öncesi Frankfurt'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini almış oldu. Telafi için Wolfsburg müsait bir rakip gibi görünmüyor. Taraf bahsinden çok gole yönelik bahis yapmaktan yanayım ve ‘2.5 GOL ÜST' tercihini öneriyorum.
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