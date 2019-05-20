Bundesliga'da da şampiyon belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBundesliga'da da şampiyon belli oldu
GeriFutbol Bundesliga'da da şampiyon belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
20.05.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Bundesliga'da da şampiyon belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesliga'da da şampiyon belli oldu

Bundesliga'nın son haftasına Borussia Dortmund'un 2 puan önünde giren Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenerek üst üste 7. şampiyonluğunu kazandı

Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere'nin ardından Almanya ve İspanya'da da 2018-2019 sezonu sona erdi. İtalya'da (Serie A) Juventus, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in (PSG), İspanya'da (La Liga) Barcelona ve İngiltere'de (Premier Lig) Manchester City'nin şampiyon olması sonrası Almanya'da da (Bundesliga) mutlu sona ulaşan takım belli oldu.

- Bundesliga

Son haftaya Borussia Dortmund'un 2 puan önünde başlayan Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenerek üst üste 7, toplamda 29. şampiyonluğuna ulaştı. Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-0 galip ayrılan Borussia Dortmund ise sezonu 2. sırada tamamladı. Bundesliga 2018-19 sezonunu 78 puanla bitiren Bayern Münih'i, 76 puanla Borussia Dortmund, 66 puanla Leipzig ve 58 puanla Bayer Leverkusen takip etti.

Böylece Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan son kulüp, Bayer Leverkusen oldu. Nürnberg ve Hannover küme düştü. Stuttgart ise Almanya İkinci Ligi'nde 3. olan Union Berlin ile play-out maçları oynayacak.

- La Liga

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Barcelona, son maçını oynadığı Eibar ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 36 golle bu sezon La Liga'nın en skoreri oldu. La Liga'da 6. defa gol kralı olan Messi, Telmo Zarra'ya ait rekoru egale etti.
Ligi 3. sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid, evinde Real Betis'e 2-0 yenilerek sezonu 12 mağlubiyetle tamamladı ve kulüp tarihinin en kötü istatistiğini tekrarladı.
Valladolid deplasmanından 2-0 galip ayrılan Valencia, Getafe ile girdiği Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesini kazandı.
Bu sezon La Liga'da 87 puan toplayan Barcelona, Atletico Madrid'e 11, Real Madrid'e 19 ve Valencia'ya 26 puan fark attı.
Bu sezon küme düşen takımlar Rayo Vallecano, Huesca ve Girona oldu.

- Serie A

Son 5 maç öncesi şampiyonluğunu ilan eden Juventus, sahasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.
İlk 4 mücadelesi veren Milano kulüplerinden Inter, deplasmanda Napoli'ye 4-1 yenildi. Milan ise ağırladığı Frosinone'yi 2-0 yendi.
Serie A'nın son haftası öncesi 90 puanı bulunan Juventus'u, 79 puanlı Napoli, 66'şar puanlı Atalanta ve Inter, 65 puanlı Milan izledi.

- Ligue 1

Bitime 5 hafta şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, seyircisi önünde Dijon'u 4-0 mağlup etti. Ağları 2 defa sarsan PSG'li Kylian Mbappe, gol sayısını 32'ye çıkardı. 20 yaşındaki Mbappe, Philippe Gondet'nin (Nantes) 36 golle tamamladığı 1965-66 sezonundan beri Ligue 1'de 32 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu.

Lig 2'ncisi Lille, konuk ettiği Angers'i 5-0 yendi. Olympique Lyon da evinde oynadığı Caen maçından 4-0 galip ayrıldı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına çıkmaya hak kazandı. PSG, Ligue 1'de 37. haftanın ardından 91 puana ulaştı. Lille 75 ve Olympique Lyon 69 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Bundesliga'da da şampiyon belli oldu

Cenk Tosun formayı giydi, şampiyonluğu kutladı

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu raporu

Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı