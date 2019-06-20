Bundesliga'da Cenk Tosun kapışması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBundesliga'da Cenk Tosun kapışması
GeriFutbol Bundesliga'da Cenk Tosun kapışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
20.06.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Bundesliga'da Cenk Tosun kapışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesliga'da Cenk Tosun kapışması

Everton’la ayrılığın eşiğinde bulunan Milli golcüye; Almanya Bundesliga’nın 2 dev ekibi Borussia Dortmund ve Schalke talip oldu. İngiliz ekibinin, başarılı futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş formasıyla yaptığı büyük çıkışın ardından geçen yıl İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a 22,5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yeni takımında özellikle geride bıraktığımız dönemde istediği kadar şans bulamamıştı.

Takımın Portekizli menaceri Marco Silva’yla yıldızı bir türlü barışmayan ve ayrılık kararı alan Milli golcüye, Almanya Bundesliga’nın 2 dev kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Ruhr Bölgesi’nin 2 takımı Borussia Dortmund ve Schalke 04’ün, 28 yaşındaki futbolcu için yarış içinde olduğu kaydedildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, iki kulübün de Cenk için Everton’la görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Borussia Dortmund Cenk Tosunun peşinde
Son dakika transfer haberleri: Borussia Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Yeni sezona hazır

Ada temsilcisinin, başarılı oyuncu için 20 milyon Euro’luk talepte bulunduğu da öğrenildi. Cenk Tosun’un da Everton’dan ayrılması halinde kariyerine ilk etapta başka bir Premier Lig ekibinde devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. A Milli Takım’ın Yunanistan’la oynadığı hazırlık mücadelesinde dizine aldığı darbe sebebiyle sakatlık yaşayan tecrübeli golcünün tedavisi sürüyor. Şu anda tatilde bulunan Cenk’in, takımının yeni sezon hazırlıklarına yetişebilmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Efsanenin 31 yaş küçük sevgilisi olay oldu
Menajerinden Welbeck açıklaması! Süper Lig'den...
Tahir Şahin Menemen Belediyespor'daki görevinden istifa etti
Bundesliga'da Cenk Tosun kapışması