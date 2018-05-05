Bundesliga'da 55 yıldır değişmeyen gerçek!
1963 yılında kurulan Bundesliga'nın 55 yıllık tarihinde küme düşmeyen tek takım Hamburg! Bu unvanı korumak için savaşan takım, son 4 haftada 3 galibiyet elde etti ve kümede kalma savaşı devam ediyor.
Bundesliga'da son 2 hafta, bugün tüm maçlar saat 16:30'da başlayacak. Frankfurt ve Leipzig, Avrupa derdinde, Hamburg ve Wolfsburg ise ligde kalma!
RB Leipzig - Wolfsburg
- Son 13 resmi maçında sadece 1 kere kazanabilen Wolfsburg, son 5 resmi maçının 4'ünü kaybeden RB Leipzig'e konuk oluyor.
- RB Leipzig'te Laimer, Sabitzer ve Halstenberg sakat. Orban, Keita ve Forsberg cezalı.
- Wolfsburg'ta ise Verhaegh cezalı. Jaeckel, Tisserand, Itter ve Mehmedi sakat. Camacho şüpheli.
Frankfurt - Hamburg
- 55 yıllık Bundesliga tarihinde küme düşmeyen tek takım Hamburg!
- Frankfurt'ta Salcedo ve Rebic sakat, Hasebe cezalı.
- Son 4 lig maçının 3'ünü kazanan Hamburg'ta ise Mavrac kadro dışı.
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