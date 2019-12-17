Bundesliga keyfi CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da "2.5 ÜST" oranı...

DORTMUND - RB LEIPZIG

Hafta sonu Mainz deplasmanında 4-0’lık galibiyetle ayrılıp kazanma serisini 3 maça çıkaran Dortmund, şampiyonluk yarışına ortak olmayı sürdürüyor.

En son Bayern Münih karşısında mağlubiyet alan sarı siyahlılar son 2 maçta kalelerini gole kapatırken 9 gol kaydettiler.

Bu maç öncesinde Witsel, Delaney ve Schmelzer'in sakatlıkları bulunuyor.

Düsseldorf deplasmanında 3 puanı 3 golle alan lider RB Leipzig ise müthiş bir sezon geçiriyor.

Eylül - Ekim döneminde bir ara düşüş yaşasalar da kısa zamanda toparlanıp 8-0’lık Mainz galibiyeti aldıktan sonra 6 maçlık bir 3 puan serisi yakaladılar.

Willi Orban, Kevin Kampl, Ibrahima Konate sakatlıkları devam eden oyuncular.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Dortmund’un 15 lig maçından 13’ünde 2.5 gol barajı aşıldı.

- Dortmund iç sahadaki son 24 lig maçının 23’ünde en az 2 gol kaydetti.

- Dortmund evindeki son 29 lig maçında 23 kez kazandı.

- RB Leipzig son 6 maçında en az 3 golü rakip filelere gönderdi.

- RB Leipzig’in bu sezon 8 deplasman maçının 7’si "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek, aynı zamanda da CANLI izlenebilecek karşılaşmaya yoğun ilgi var.

Bu zorlu mücadeleyi kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %24’lük kısmı mücadeleden ev sahibi Dortmund’un galip ayrılacağını düşünüyorlar.

Öne çıkan bir diğer iddaa seçeneği ise %14 oynanma oranıyla mücadelede karşılıklı gollerin atılacağı yönünde...

MİSLİ.COM YAZARI BERKAY TOKGÖZ'ÜN TERCİHİ...

Bundesliga’da lider RB Leipzig’in, üçüncü sıradaki Dortmund’u ağırlayacağı maç, tüm gözlerin çevrildiği karşılaşma olacak.

RB Leipzig, Nagelsmann yönetiminde şu ana kadar deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda. Werner’in sürüklediği RB Leipzig için beraberlik de çok büyük problem teşkil etmeyecektir. Ancak Favre’ın Dortmund’u için tek çare kazanmak.

Jadon Sancho çok formda ve tutulması zor bir oyun oynuyor. Bol gollü geçmesini beklediğim bu karşılaşmada öncelikli tercihim "İY 1.5 ÜST" olacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Dortmund'un gol silahı Marco Reus, Barcelona'ya karşı penaltı kaçırmıştı...