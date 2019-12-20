Bundesliga CANLI yayınları Misli.com'da! Haftanın açılış maçında 3 gol olursa...

HOFFENHEIM - DORTMUND

Bundesliga’da Dortmund 3 maç üst üste aldığı galibiyetlerle ilerlerken hafta içi evinde lider RB Leipzig’le puanları bölüşmek zorunda kaldı.

Elindeki fırsatı kaçıran Dortmund, bu hafta Hoffenheim deplasmanında lideri takip etmek için kazanmaya oynayacak.

4 maçtır ligde kazanamayan Hoffenheim ise hafta içi Union Berlin deplasmanından 3 puanla moralli şekilde döndü. Onlar da kayıpları telafi etmek açısından güçlü rakibine kolay teslim olmamaya çalışacak.

Bundesliga’da üst sıralarda geçen çekişmeye siz de Misli.com’da Tek Maç olarak karşılaşma öncesinde bahis alabilir, aynı zamanda maçın başlama düdüğü ile birlikte maçı Canlı izleyip Canlı iddaa oynayabilirsiniz.

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- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Dortmund 2 kez kazanırken, Hoffenheim 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı (2 beraberlik).

- Dortmund’un oynadığı son 10 maçının tamamı 2.5 ÜST bitti.

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Misli.com’da Tek Maç seçenekleriyle bültende yerini alan Almanya Bundesliga'da 17. haftanın açılış maçını, karşılaşma oynanırken hem CANLI izleyebilir, hem de CANLI bahis alabilirsiniz...

Bu mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyeler konuk ekipten yana.

Üyelerin %33’ü Dortmund’un karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünürken, %21’lik kesim ise maçta 2.5 gol barajının aşılacağını ön görüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ'ÜN TERCİHİ...

Bundesliga’nın açılışı çok keyifli ve hareketli olmasını beklediğim bir karşılaşma ile başlıyor.

Üst üste 4 lig maçında galibiyet alamadıktan sonra son lig maçında Union Berlin deplasmanında 2-0 ile kazanan Hoffenheim’ın konuğu, RB Leipzig ile kendi sahasında 3-3 berabere kalıp, büyük bir fırsatı kaçıran Dortmund...

Hareketli ve bol pozisyonlu geçmesini beklediğim bu karşılaşma için öncelikli tercihim 3.5 ÜST!

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