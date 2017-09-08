Bundesliga 3. hafta bu akşam başlıyor

BUNDESLIGA’nın üçüncü hafta açılışını, Hamburg ile RB Leipzig yapacak. Maç bu akşam saat 20.30’da Hamburg’ta oynanacak. RB Leipzig’i konuk edecek olan ‘Bundesliga’nın Dinozor’u Hamburg, sezonun üçüncü galibiyetini alma planları yapıyor. Sezonun ilk iki haftasında altı puan alan Hamburg, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde.

CUMARTESİ GÜNÜ 6 MAÇ VAR

Bundesliga üçüncü haftada yarın altı karşılaşma yapılacak. Lider Dortmund deplasmanda Freiburg ile oynayacak. Ligin formda takımı Dortmund’da Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor. Freiburg’da Çağlar da maç karosunda yer alacak.

Lig ikincisi Bayern Münih ise Hoffenheim’a konuk olacak. Almanya’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek iki takımın maçında favori konuk Bayern Münih. İki takım arasındaki karşılaşma saat 18.30’da başlıyor.





KADIN HAKEM YÖNETECEK

Pazar günü ise iki maç oynanacak. Pazar günü saat 15.30’da başlayacak Hertha Berlin ile Werder Bremen maçını kadın orta hakem Bibian Steinhaus yönetecek. Haftanın maç programı şöyle:



9 Eylül Cumartesi

Freiburg – Dortmund (15.30)

M.’Gladbach – Frankfurt (15.30)

Augsburg – Köln (15.30)

Mainz - Leverkusen (15.30)

Wolfsburg – Hannover (15.30)

Hoffenheim - B. Münih (18.30)

10 Eylül Pazar

Hertha - W. Bremen (15.30)

Schalke – Stuttgart (17.30)