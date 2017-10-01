Bulut: "Verilmeyen golümüz var"

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yardımcı antrenörlük görevi sonrası ilk kez teknik direktör olarak maça çıktığını kaydetti.

Kendisi için heyecanlı bir gün olduğunu ve 3 günlük çalışmanın ardından sahaya çıktıklarını hatırlatan Bulut, futbolcularının bu kısa süre içerisinde sahada iyi mücadele ettiğini aktardı.

Milli maç arasına girileceğini hatırlatan ve bu süreçte eksikleri gidereceklerini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün topa sahip olan takımdık. Verilmeyen bir golümüz var. Top çıkmamıştı. Tahmin üzerine bayrak kaldırılmaması lazımdı. O gol verilmiş olsa bugün istediğimiz 3 puanı almış olacaktık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. 1 puan bizim için iyi. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha da geliştirmemiz lazım.