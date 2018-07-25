Bulgaristan'da banko maç var! iddaa'nın en çok oynanan...
Güçlü Ludogorets, bir önceki turda zorlanan Videoton'u ağırlıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
Ludogorets
- 7 yıldır Bulgaristan'da şampiyon olup zirveye ambargo koyan, bu süreçte 28 milyon Euro civarında kar elde eden Ludogorets, bir önceki turda Crusaders'i çok rahat geçti.
- Paulo Autouri yönetiminde, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, çıktıkları 8 maçta rakip filelere 28 gol bırakıp 7 kere sahadan galibiyetle ayrıldılar.
- Tecrübeli stoper Dragos Grigore dışında takımda önemli bir eksik yok.
Videoton
- Videoton, yeni adıyla MOL Vidi FC, bir önceki turda Lüksemburg’dan Dudelange’yi elerken çok zorlandı.
- Kendi liglerinin ilk haftasında zayıf Varda'yı yenmeleri ölçü olarak alınmamalı.
- Son 9 maçın 8'inde kalelerini gole kapatamadılar, Bulgaristan'dan çıkmaları hiç kolay olmayacak!
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