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Bülent Yıldırım'ın odasına baskın girişimi!

Fenebahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, maç sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın odasına girmeye çalıştı ve sert tepki gösterdi.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisar'ın konuğu oldu ve sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık skorla yenik ayrıldı.

Mücadele sonrası en çok tartışılan isimlerden biri olan hakem Bülent Yıldırım'ın kararları Fenerbahçeliler'i çılgına çevirdi. Özellikle Aykut Kocaman saha içerisinde hakeme tepkisi belirtti.

Olaylar durulmadı ve koridorda da devam etti.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu Asbaşkan Ali Yıldırım, hakemlere çok sert tepki gösterdi ve hakem odasına girmeye çalıştı. Ali Yıldırım araya girenler tarafından sakinleştirildi.

Bülent Yıldırımın odasına baskın girişimi

Bülent YıldırımAli yıldırımFenerbahçe
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