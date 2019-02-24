Bülent Yıldırım'ın dikkat çeken 'penaltı' istatistiği! iddaa'da özel oran...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi ile son bulacak. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın penaltı istatistiği dikkatlerden kaçmadı! İşte detaylar...
- 1972 doğumlu Bülent Yıldırım, 2003 yılından bu yana Süper Lig'de düdük çalıyor.
- 2011 yılında FIFA kokartı almıştı ama 31 Temmuz 2014'ten sonra bir daha Avrupa'da maç yönetmedi ve 2015 yılında kokartı geri alındı.
- Fenerbahçe'nin bugüne kadar 52 maçında görev yaptı. Sarı lacivertliler bu 52 maçın 33'ünde sahadan 3 puanla ayrıldı. (son 2 sezonda 3 maç - 1 beraberlik / 2 mağlubiyet)
- Beşiktaş'ın bugüne kadar 37 maçında görev yaptı. Siyah beyazlılar bu 37 maçın 25'inde sahadan 3 puanla ayrıldı. (bu sezon 3 maç - 3 galibiyet)
SON 4 RESMİ MAÇTA 4 PENALTI!
- Bugüne kadar 241 Süper Lig maçında düdük çalan Bülent Yıldırım, 57 kez kırmızı kartına başvururken 59 defa da beyaz noktayı gösterdi.
- 2018/19 sezonunda ise 13 maçta görev yaptı. (69 sarı kart - 4 kırmızı kart - 8 penaltı)
- Yönettiği son 4 Süper Lig maçında da penaltı kararı verdi. (iddaa'da penaltı olur - 2,70)
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