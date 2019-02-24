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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.02.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Bülent Yıldırım'ın dikkat çeken 'penaltı' istatistiği! iddaa'da özel oran...

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Bülent Yıldırım'ın dikkat çeken 'penaltı' istatistiği! iddaa'da özel oran...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi ile son bulacak. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın penaltı istatistiği dikkatlerden kaçmadı! İşte detaylar...

- 1972 doğumlu Bülent Yıldırım, 2003 yılından bu yana Süper Lig'de düdük çalıyor.

- 2011 yılında FIFA kokartı almıştı ama 31 Temmuz 2014'ten sonra bir daha Avrupa'da maç yönetmedi ve 2015 yılında kokartı geri alındı.

- Fenerbahçe'nin bugüne kadar 52 maçında görev yaptı. Sarı lacivertliler bu 52 maçın 33'ünde sahadan 3 puanla ayrıldı. (son 2 sezonda 3 maç - 1 beraberlik / 2 mağlubiyet)

- Beşiktaş'ın bugüne kadar 37 maçında görev yaptı. Siyah beyazlılar bu 37 maçın 25'inde sahadan 3 puanla ayrıldı. (bu sezon 3 maç - 3 galibiyet)

SON 4 RESMİ MAÇTA 4 PENALTI!

- Bugüne kadar 241 Süper Lig maçında düdük çalan Bülent Yıldırım, 57 kez kırmızı kartına başvururken 59 defa da beyaz noktayı gösterdi.

- 2018/19 sezonunda ise 13 maçta görev yaptı. (69 sarı kart - 4 kırmızı kart - 8 penaltı)

- Yönettiği son 4 Süper Lig maçında da penaltı kararı verdi. (iddaa'da penaltı olur - 2,70)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Beşiktaş-F.Bahçe TEK MAÇ iddaa tahminleri - 25 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 25 Şubat Pazartesi iddaa programında yer alan "Beşiktaş-F.Bahçe" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Beşiktaş-F.Bahçe" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
daha fazla video için

 

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