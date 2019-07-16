Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar hakem listesinde yok
MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a 2019-20 sezonu üst klasman hakem listesinde yer vermedi.
MHK tarafından açıklanan 43 kişilik üst klasman hakemleri listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı.
Süper Lig'de görev yapacak hakemler arasında Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yer almadı.
Yıldırım'ın yaş haddinden ötürü listede yer almadığı öğrenildi.
İşte hakem listesi;
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle