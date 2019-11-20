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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.11.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Bülent Uygun ve Osman Çakmak'tan Yerköy Futbol Akademisi'ne ziyaret!

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Bülent Uygun ve Osman Çakmak'tan Yerköy Futbol Akademisi'ne ziyaret!

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, dün Yahyalı Yerköy Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek bilgiler aldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da, Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda, bir yandan da Teknik Direktör Bülent Uygun ziyaretlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Argıncık Spor Kompleksi'nde amatör maçları yerinden takip eden Bülent Uygun, bu kez de Yerköy Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek minik sporcular ile yakından ilgilendi.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün karşıladığı Teknik Direktör Bülent Uygun, Yahyalı İlçe Stadı'nda çalışmalarını aralıksız sürdüren Yerköy Futbol Akademisi sporcuları ve antrenör Muammer Benli ile yakından ilgilendi ve bilgi alış verişinde bulundu.

Yapılan çift kale maçını izleyen Bülent Uygun daha sonra Yahyalı’dan ayrıldı.

Bülent Uygun ve Osman Çakmaktan Yerköy Futbol Akademisine ziyaret

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