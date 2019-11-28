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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Bülent Uygun: Şerefli ve onurlu kardeşlerimizi buraya getireceğiz

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Bülent Uygun: Şerefli ve onurlu kardeşlerimizi buraya getireceğiz

Süper Lig'de son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, bulundukları kötü durumdan çıkacaklarına olan inancını dile getirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensuplarından oluşan heyet, Bülent Uygun'u kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Burada konuşan Uygun, gazetecilerin kendi şehrinin takımına sahip çıkması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor'u basının da desteğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Uygun, "Burada birbirinden değerli duayen isimlerin olması ve bizleri ziyaretinizden dolayı çok mutluyum. Bizler başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Siz, bütün Kayseri'nin dertlerini ve sorunlarını dile getiren, kalemi satın alınamayan özel insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

Takımın durumunun iç açıcı almadığını, bunun da belli sebepleri bulunduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Kayserispor için el birliği ile güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Berna (Gözbaşı) Hanım'la yeni bir yola çıkıyoruz. Sportif direktörümüz Bülent (Bölükbaşı) Bey de önümüzdeki süreçte güzel görevlerde bulunacaktır. Beraber transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Güzel bir kadro oluşturacağız. Devre arası, bu şerefli ve onurlu formayı hak edecek futbolcu kardeşlerimizi buraya getireceğiz. Kayserispor'u bulunduğu yerden çıkartarak, bu sezon ufak da olsa bir tarih yazmış olacağız. Sonraki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde oynayan bir Kayserispor'u ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Bu geçiş sürecinde bizleri biraz motive ederseniz iyi olacak. Başta sizlerin yazıları ve taraftarımızın desteği ile Kayserispor'umuzu kümede tutmuş olacağız."

Ensari: "Buraya dertleşmek için geldik"

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, görevine yeni başlayan Bülent Uygun'a destek olmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.
Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması için medya mensupları olarak üzerlerine bir görev düşerse, yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Ensari, şöyle konuştu:

"Buraya dertleşmek için geldik. Kayserispor, bu şehrin önemli bir markasıdır. Kayserispor, kişiler ve siyaset üstü bir kurumdur. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi, bugün yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Kulüp tarihinin ilk kadın başkanı (Berna Gözbaşı), cumartesi günü göreve başlayacak. Bir kongre dönemi yaşanacak. Biz medya mensupları olarak görevimizi biliyoruz. Kayserispor Süper Lig'de varsa, bizler de varız. Kayserispor küme düştüyse, herkes küme düşmüştür. Gereken desteği vermemiz gerekiyor."

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