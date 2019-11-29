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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Bülent Uygun: "Şenol Güneş'e tacını geri verelim..."

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Bülent Uygun: "Şenol Güneş'e tacını geri verelim..."

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bülent Uygun, A Milli Takım'ın Türkiye liginde yetişen ve Avrupa'da futbol oynayan genç oyuncularla iyi bir hava yakalayıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını vurguladı.

Bu başarıda en büyük payın A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ait olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Öncelikle Şenol Güneş'e tacını geri verelim. Milli takımı dünya üçüncüsü yaptığında, ona çok haksız eleştirilerde bulunduk. Kimi saçına, kimi elbisesine, kimi söylemlerine tepki verdi. Yine aynı hocamızla, rekorlar kırarak Avrupa Şampiyonası'na gitme başarısı gösterdik. Şenol Güneş, oyun sistemi, hocalık vasfı ve duruşuyla Türk futboluna zaten çok şeyler katmıştı. O yüzden Şenol hocanın önünde tabiri caizse şapka çıkarıyorum, asker selamı veriyorum. Böyle gençlerle bu başarıyı yakaladığı için tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda başarı yakalamaları için de dua ediyorum."

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- "Gençlerimizi hep saf dışı bıraktık "

Uygun, yabancı oyuncu sayısının gündemde olduğu bir dönemde kendisini iyi yetiştiren Türk gençlerinin Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadığını ve A Milli Takım'ın ayağa kalkmasında önemli rol üstlendiklerini belirtti.

Türk futbolcuların imkan bulduğunda yabancı oyuncuların bir adım önüne geçebileceklerini dile getiren Uygun, "Biz, yabancı oyuncuyla aynı değerde olan gençlerimizi hep saf dışı bıraktık. Burada büyük bir hata yaptık. Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı sayısını kademeli olarak indirerek, altyapı hocalarının maaşlarını ödeyerek, eğitmenleri de pro lisanslı antrenörlerle destekleyerek katkı vermesi lazım." diye konuştu.

Takımların yerli oyunculara önem vererek, ekonomik sıkıntılardan kurtulacağına inandığını dile getiren Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yetenekli gençleri yetiştirecek bir altyapıyla, yabancı sayısının düşüp yerli sayısının arttığını, tüm sorunlara rağmen ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırdığımızı görürüz diye düşünüyorum. En son 15 yaşındaki Emre Demir'i oynattığımızda, düne kadar bizim antrenmanlarımızı takip etmeyen gençlerin hepsi şimdi izliyor. Hepsinin gözünden ateş çıkmaya başladı. Dolayısıyla gençlere belli bir şansı sunduğunuzda, onlar size hemen tepki verip, ne kadar özverili, arzulu ve yetenekli olduklarını gösterebiliyorlar."

Bülent Uygun: Şenol Güneşe tacını geri verelim...

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