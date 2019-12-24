Bülent Uygun, kümede kalmanın formülünü açıkladı!

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Bülent Uygun, talihsizlikler yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Kısıtlı kadroda sakatlıkların da üst üste geldiğini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Bu kısmetsizlikleri ya da yaşadıklarımızı tabii kelimeler tarif etmiyor. Son maçımızda Artem Kravets'in omuz sakatlığı nüksetti. Ziya Alkurt'un kasığında bir sorun oluştu. Maçta bir darbe alan Hasan Hüseyin Acar'ın da tedavisine devam ediliyor. Zaten kadromuz çok kısıtlı. Bu kadroyla bazı şeyleri yapmakta zorlanıyoruz. Altyapıdan takviye yapıyoruz. Yönetim devre arasında gerekli hamleleri, gerekli planlamayı, transferleri yapacaktır. Transfer komitemiz bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki yakın süreç içerisinde bütün sorunlarımızı hallederek Kayserispor'u hak ettiği gücüne kavuşturacağımızı tahmin ediyorum."

Uygun, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceklerini belirterek, "Antalya'daki 10-11 günlük kampımıza yeni transferlerimizi dahil etmemiz gerekiyor." dedi.

Kamp dönüşünde Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları olduğunu dile getiren Uygun, "Ondan hemen sonra lig maçına çıkacağız. Bizim için önemli olan lig. Bu dakikadan sonra kümede kalmak için içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmalıyız. İkinci yarı rakiplerimizle evimizde oynuyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlarla deplasmanda oynuyoruz. Böyle bir avantajımız var. Bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. İçeride hiç kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz ki Kayserispor'u ligde bırakabilelim." diye konuştu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, Spor Arena'ya konuştu...