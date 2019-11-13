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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.11.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Bülent Uygun: Kayserispor karakterli futbolcularıyla ayağa kalkacaktır

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Bülent Uygun: Kayserispor karakterli futbolcularıyla ayağa kalkacaktır

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11'inci haftasından sonra liglere verilen arada 3 gün izin yapan Kayserisporlu futbolcular akşam saatlerinde kulüp tesislerinde bir araya geldi. Futbolcular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Alpay, Levent ve Mensah ile milli takım kampında olan Lung, Aymen ve Emre Demir katılmadı.

"KAYSERİSPOR KARAKTERLİ FUTBOLCULARIYLA AYAĞA KALKACAKTIR"
Antrenman öncesi açıklama yapan Bülent Uygun, "Stoper mevkiinde yaşadığımız sıkıntı Levent'in çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla futbolcuları daha da demoralize etti. Gençlerbirliği maçında 1 stoper mevkii için dört futbolcunun yerinde oynama yaptık. Bu maçta oyuna bakıldığında kötü değildik. Gençlerbirliği'ni yenseydik puan cetvelinde iki takımı altımıza alıyorduk. Şimdi belki de geriden gelmenin avantajlarını yaşayacağız. Kayserispor karakterli futbolcuların sayesinde ayağa kalkacaktır. İnşallah Kayserispor'u çok daha güzel duruma getireceğiz" dedi.

"BİRLİĞE, BERABERLİĞE VE ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"
Milli maç arasında hazırlık maçı yapacak durumlarının olmadığını söyleyen Uygun, “Günde çift antrenman yaparak futbolcuları hazır duruma getirme taraftarıyız. Yakın temas, genel kuvvet, koşu mesafeleri artırımı konusunda çalışacağız. Hazırlık maçı yaparsak sakatlık yaşayabiliriz, biz bunun olmasını istemiyoruz. Levent'in ardından Mensah da sakat olduğunu söyledi. Zaten ekonomik sendromun üzerine bir de sakatlıkların verdiği baskı altından kolay kalkılacak baskı değil. Bahaneye sığınılacak bir durum da yok. Çok kaliteli bir kadro var. Sadece birliğe, beraberliğe ve çalışmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

"EMRE VE NURETTİN BİZİM EVLATLARIMIZ"
Teknik direktör Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir ve 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz hakkında sorulan soru üzerine, "Emre Demir ve Nurettin Korkmaz, bizim evlatlarımız. Kulüp onlarla özel olarak ilgileniyor. Teknik ekibimden bir hocayı da onlara tahsis ettim. Ayrıca bu iki kardeşimizin dil eğitimi almaları için iki yerle anlaştık. Bu iki kardeşimizin yabancı ülkede bu eğitimle birlikte futbol kültürünün yanında sosyal yaşantısında Kayserispor'un markasını ve değerini dünyada tanıtacak hale gelebilmeleri için çalışmalarımızı yapacağız. Onların tek yapmaları gereken kafalarını futbola vermek. İnşallah idol olarak dünya arenasında yerlerini alacaklar" açıklamasında bulundu.

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