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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Bülent Uygun: "Kadromuz geniş değil ama bahaneye sığınacak yer yok..."

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Bülent Uygun: "Kadromuz geniş değil ama bahaneye sığınacak yer yok..."

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lider Sivasspor’u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun, sıkı bir hazırlık dönemi geçirerek Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Bülent Uygun, “Hafta içerisinde yaşadığımız sakatlıklar, futbolcuları ister istemez demoralize etti. Zaten sakat olan bir futbolcu grubumuz vardı. Bununla birlikte kadro yapısında değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bir stoper mevkisi için 4 kişinin yerinde oynama yapmak zorunda kaldık ve elimizdeki kadronun kısıtlı olması bu süreç içerisinde gelen diğer anlamdaki problemlerinde etken olması açıkçası Gençlerbirliği maçında tam anlamıyla istediğimiz performansı 20 dakikanın haricinde veremedik. Önümüzde Sivasspor maçı var. Tabi ki eksiklerimiz var. Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız. Özellikle genel kuvvet ve surat çalışacağız. Yaptığımız analizlerde ekibimle birlikte baktığımızda koşu mesafelerini artırma olsun, kısa koşu mesafelerini artırma olsun bu tarzda çalışma periyoduna gireceğiz. Bundan sonraki süreçte Kayserispor daha iyi bir şekilde karakterli oyuncular ile birlikte ayağa kalkacaktır. Bundan asla şüphemiz yok” dedi.

Lige verilen milli arada hazırlık maçı yapmayacaklarını söyleyen Bülent Uygun, “Bizim şu an hazırlık maçı yapacak durumuz yok. Çift antrenmanlar yaparak bu işi hazır duruma getirme tarafındayız. Maç oynayarak getirirsek, sakatlık olma ihtimali çok yüksek. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kadromuz geniş değil ve gençlerimiz alternatif durumda. Çok kaliteli futbolcular var. Burası, ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir camia. Bence fazla bir ekonomik problem yok. Bahaneye sığınacak yer de yok. Çok kaliteli bir kadro var. Sadece birliğe beraberliği, taktiğe, çalışmaya ve desteğe ihtiyaç var. Bunu yaptık mı her şey güzel olacak” diye konuştu.

Bülent Uygun: Kadromuz geniş değil ama bahaneye sığınacak yer yok...

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