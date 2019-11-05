Bülent Uygun galibiyetin şifresini açıkladı
Kayserispor'un başındaki ilk maçında Fenerbahçe’yi mağlup eden Bülent Uygun zaferin şifresini açıkladı. Uygun, "Takımın lideri ve merkezi Emre. Etrafını iyi çevirdik, önlemler aldık ve onu oynatmadık." dedi.
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Kayserispor’la ilk maçında Fenerbahçe’yi deviren Bülent Uygun, bu galibiyetin şifresini anlattı.Başarılı teknik adam, alınan zaferin şifresini anlattı. Bülent Uygun, rakibi hafta içinde çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Uygun, şu sözleri sarf etti:
"Fenerbahçe’nin lideri ve merkezi Emre Belözoğlu. Onun etrafını iyi çevirdik. Önlemler aldık, kısaca Emre’yi oynatmadık."
"ÇALIŞTIĞIMIZ GOLÜ ATTIK"
"Rakibimiz ileriye çıktığı anda savunmada büyük gedikler veriyordu. Buna da çok çalıştık. Düşündüğümüz tarzda bir pozisyonda topu rakibin arkasına atıp, golü bulduk. 90 dakika kora kor mücadele etmemiz gerekiyordu. Saha içinde ayakta kalmanın tek yolu 11’e 11 mücadele etmekti. Bunu başarırken, Adebayor ise rakip savunmayı çok yordu. Şimdi Gençlerbirliği önünde de hedefimizi sürdürmek için mücadele edeceğiz. Bana göre bir yenilgi Fenerbahçe’yi pes ettirmez, aksine daha da kamçılar."
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