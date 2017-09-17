Bülent Uygun: ''Doğru düzgün yönetemeyen, çok formsuz bir hakem vardı sahada.''

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Uygun, "Birinci dakikada penaltı olmayan bir pozisyona penaltı verildi. Hüseyin Göçek klasik olarak tekrar pozisyonu çözemedi. Takım üzerinde zaten bir baskı vardı penaltıyla bu arttı. Ama çok hızlı geri dönüşüm sağlayabildik öne geçtik fakat bu seferde yaptığımız ufak tefek bireysel hatalar bize pahalıya patladı. Doğru düzgün yönetemeyen çok formsuz bir hakem vardı sahada. Milli maç arasına kadar bir sürece ihtiyacımız var. Daha öncede söylemiştim 15 günlük sonraki o arada bütün gelen arkadaşlarla birlikte istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Merak etmeyin Osmalıspor tekrar ayağa kalkacak biraz sabra ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.