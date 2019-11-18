Bülent Uygun amatör maçları seyretti
İstikbal mobilya Kayserispor teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu Kayseri'de oynanan amatör futbol maçlarını yakın takibe aldı.
Süper Lig'e verilen milli arada İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, amatör futbol sahalarına giderek hem maçları izledi hem de sporseverlerle keyifli dakikalar geçirdi.
Argıncık Stadı'na giderek tribünde maç izleyen taraftarlar ile selamlaşan ve bir süre sohbet eden Uygun, ardından Ampute Ligi maçlarında ter döken takımlara başarılar diledi. Bir süre maçları izleyen ve minik taraftarlar ile fotoğraf çektiren Bülent Uygun, ''Lige verilen arada amatörlerimizin arasında olmak istedim'' dedi.
GALİBİYETİ ARMAĞAN ETTİLER
Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.
Kulüp başkanı Faruk Şahin maç ile ilgili olarak şunları söyledi :
“Maçta 1-0 geriye düştüğümüz esnada Kayseri spor teknik direktörü Bülent Uygun ziyaretimize gelerek sporcu kardeşlerimize moral ve güç verdi. Ardından toparlanan takımımız Mesut ve Mehmet Erdoğan'ın atığı gollerle maçı 2-1 Almayı başardı. Bizler de elde ettiğimiz bu galibiyette payı olduğunu düşündüğümüz için galibiyeti Bülent Uygun hocamıza ve desteğini esirgemeyen değerli başkanımız Dr Mustafa Palancıoğlu’na armağan ediyoruz.''
Stat: Argıncık
Melikgazi BESK : Özel İbiş , Berkay Polat , Ahmet Coşkun , Yunus Dalmaz , Mehmet Erdoğan , Mesut Göksu , Harun Mut , İsmail Duldu , Mehmet Yunsur , Necip Yılmaz , Kerim Sapur
Antalya Ampute: Turgut Altun , Fatih Gültekin , İsmail Parlak , Haydar Alagöz , Muhittin Kurt , Mustafa Ayaz , Hüseyin Kılıç , Ömer Süzen , Ali Deniz , Celalettin Kılıç , Ufuk Uzun , Musa Topçu , Sıddık Ordu
Goller: Mesut, Mehmet Erdoğan (Melikgazi), Mustafa Ayaz (Antelya Ampute)
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