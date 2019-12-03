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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.12.2019 - 00:11, Son Güncelleme:

Bülent Uygun: "5-6 futbolcu daha TFF'ye şikayet etti"

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Bülent Uygun: "5-6 futbolcu daha TFF'ye şikayet etti"

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İ.M Kayserispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık” dedi.

Hakemler hakkında da konuşan Uygun, “Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım” değerlendirmesini yaptı.
Süper Lig’in 13. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş’a 4-1 kaybeden Kayserispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın istekli, arzulu ve coşkulu oynadığını belirterek, “Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık” dedi.

“Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor”

Geldikleri günden bu yana sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Uygun, “25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor” diye konuştu.

“Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım”

Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, “Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım” şeklinde konuştu.

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