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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.11.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi

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Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi

Kayserispor ile geçtiğimiz günler anlaşma sağlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, 11 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçen hafta anlaşmaya varan ve ilk maçında yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Bülent Uygun, 11 yıl sonra kazandı.

Teknik Direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Kayserispor takımlarıyla rakip olan Bülent Uygun, ikinci kez galibiyet yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı 12 kez Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası'nda rakip olan Bülent Uygun, ilk galibiyetini 26 Eylül 2008 tarihinde 2-1'lik sonuçla elde etmişti.

Bülent Uygun, ikinci galibiyetini Kayserispor ile çıktığı ilk maçında aldı. Bülent Uygun, Fenerbahçe'ye karşı 3 kez Süper Lig'de 1 kez de Türkiye Kupası'nda beraberlik almıştı. Bülent Uygun'un teknik direktör olarak Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Süper Lig

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
2016/2017 Gaziantep-Fenerbahçe 1-1
2013/2014 Fenerbahçe-Gaziantep 3-1
2012/2013 Elazığspor-Fenerbahçe 1-1
2010/2011 Eskişehir-Fenerbahçe 1-3
2010/2011 Fenerbahçe-Eskişehir 4-2
2009/2010 Fenerbahçe-Sivasspor 3-0
2008/2009 Fenerbahçe-Sivasspor 4-2
2008/2009 Sivasspor-Fenerbahçe 2-1
2007/2008 Sivasspor-Fenerbahçe 1-4
2007/2008 Fenerbahçe-Sivasspor 1-0
2006/2007 Fenerbahçe-Sivasspor 2-2

Türkiye Kupası

2008/2009 Sivasspor-Fenerbahçe 0-0
2008/2009 Fenerbahçe-Sivasspor 3-1
2006/2007 Sivasspor-Fenerbahçe 0-4

Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçeyi yendi

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