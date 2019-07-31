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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz'dan yabancı sınırı açıklaması

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Bülent Korkmaz'dan yabancı sınırı açıklaması

Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Siz üretmediğiniz sürece yabancı sayısı konuşulmamalı bence. Üreteceksiniz ki ondan sonra konuşacaksınız. Takımların hepsinin özellikle altyapıda büyük gayret göstermesi lazım." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Siz üretmediğiniz sürece yabancı sayısı konuşulmamalı bence. Üreteceksiniz ki ondan sonra konuşacaksınız. Takımların hepsinin özellikle altyapıda büyük gayret göstermesi lazım." dedi.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelin sahasında çalışan Antalyaspor'da Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve Türk futbolunu değerlendirdi.

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İkinci kamp etabının hazırlık maçları ve antrenmanlarla devam ettiğini, özel müsabakalardan sonra takıma izin vereceklerini, her şeyin iyi gittiğini, ufak tefek sakatlıkların yaşandığını aktaran Korkmaz, Bolu kampının ardından Antalya'ya döneceklerini ve çalışmaları orada sürdüreceklerini söyledi.

Korkmaz, ligin başlamasına iki haftadan fazla sürenin olduğunu, bir hazırlık maçı daha yapacaklarını, daha sonra takımın istenilen duruma geleceğini kaydetti.

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına geçen sezonun ikinci yarısından itibaren başladıklarını vurgulayan Korkmaz, "Çalışmalarımızı devam ettirdik. Oyuncu takiplerini hem benim ekip hem de Antalyaspor'un futbolcu tarama ekibi tarafından programlar çerçevesinde bunu yaptık. Raporumuzu verdik." diye konuştu.

- "Üç mevkiye transfer istiyorum"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bülent Korkmaz, şöyle devam etti:

"Üç mevkiye transfer istiyorum. Transfer çalışması zor. Kulüp uğraşıyor. Geçmişten gelen yük var, borçlar var. Onlarla uğraşılıyor. Oyuncuların maddi anlamdaki ödemleri var. Yapılandırmayla uğraşılıyor. Transfer de çok zor. İstediğimiz bütçe olmuyor ama herkes bu takımı daha iyi yapabilmek adına iyi niyetli çalışıyor ve çabalıyor. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda gayretli ve istekliler. İnşallah bu üç mevkiye transferi yaparsak o zaman bizim için daha iyi olacak."

Bülent Korkmazdan yabancı sınırı açıklaması

Korkmaz, transfer konusunda kulüplerin daha dikkatli olması uyarısında bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da bunun yapılması gerektiğinin, denetleneceğinin söylendiğini, bunun çok daha önce yapılması gerektiğini bildirdi. Bu konuda doğru bir karar alındığını aktaran Korkmaz, bu karara bütün takımların uymak zorunda olduğunu dile getirdi. 

- "Üretmemiz lazım"

"Üretmemiz lazım." diyen teknik direktör Bülent Korkmaz, şunları aktardı:

"Ben her zaman her yerde söylüyorum, yabancı sayısına takılıyoruz. Niye takılıyoruz? Ben hiç anlamış değilim. Çok gereksiz bir tartışma. Türk futbolu altyapıyla gelişir. Siz üretmediğiniz sürece yabancı sayısı konuşulmamalı bence. Üreteceksiniz ki ondan sonra konuşacaksınız. Kulüplerin hepsinin özellikle altyapıda büyük gayret göstermesi lazım. İyi eğitmen, iyi eğitici, oyuncu çıkartmak ve oyuncu yetiştirmek lazım. Dünyada en çok futbolcu ihraç eden ülke Brezilya, Fransa ve Portekiz. Başka çaresi yok. Başka kurtuluş yolu yok Türk futbolunun gelişimi açısından. Türkiye'den yetişip dünyanın en iyi takımlarına giden futbolcular var. Demek ki oluyor. Bunun için ekstra bir formül gerekmez. Altyapıda doğru eğitmenler, doğru çalışma, doğru saha çalışması, doğru profesyonellik, doğru insanlık öğretilip yukarı takıma verilecek. Biz de bu yönde iyi gayret sarf ediyoruz. Biz de hep beraber altyapıya yöneldik. Çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şu anda mevcut kadromuzda 3 tane oyuncumuz var. Onları geliştireceğiz. Oynar ya da oynamaz o konuda bir şey diyemem ama geliştirmeye çalışacağız. İnşallah oynarlar."

Bülent Korkmaz, VAR sistemi hakkında ise "İnşallah bu sezon daha iyi uygulanır. Hakemlerin performans olarak bir aşağı bir yukarı inme durumları var. Şu anda bazı şeylerin doğru işlediğini görebiliyoruz. Kurallar da net bir şekilde konup uygulanırsa o zaman Türk futbolu daha iyi yerlere gidecektir. Tekrar söylüyorum, altyapıdan üretmediğiniz sürece Türk futbolu gelişmez." değerlendirmesinde bulundu.

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