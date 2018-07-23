Bülent Korkmaz'dan transfer açıklaması

Takımın son durumu ve transfere dair açıklamalarda bulunan Korkmaz'ın öne çıkan değerlendirmeleri şu şekilde:

GENÇ OYUNCU VURGUSU

"Kampımız aslında Antalya'da başladı. Genç oyuncular ile üç gün geçirdik ve beğendiğimiz oyuncuları da A Takım'a kattık. Bize yardımcı olan çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kamp dönemi geçiyor. Erzurum ve Hollanda, verimli geçti. Oyuncular, saha içinde düşündüklerimizi yansıtmaya çalışıyorlar. Başlangıç olarak Antalyaspor'un altyapısı ve pilot takımı Kemerspor'u görmek istedim. Üç, dört tane iyi oyuncu da bulduk. Oyunculardan memnunum. Daha farklı bir Antalyaspor olacağını düşünüyorum."

TRANSFER SÖZLERİ

"Takviye olarak tabii ki yapmak istediğimiz transferler var. Ekonomik problemler var. Oyuncular da beklenti içindeler. Yönetim de bunu çözmeye uğraşıyor. Devamlı takip ettiğimiz oyuncular var. Oyuncularımızın önceden hakedişleri var. Serdar Özkan, zaten buranın oyuncusuydu. Yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Transfer, yabancı da yerli de olabilir.

Zeki değerli bir oyuncu. Sakatlığı atlatacak o da olunca; kadroda 26, 27'yi buluyoruz. Kadroyu 28 olarak düşünüyoruz. Yapılan transferler sonrası bazı oyuncuların gitmesi gerekebilir."

VAR SİSTEMİ

"Dünya Kupası'nda çok iyi uygulandı. Herkesin kafasında soru işareti vardı. Hak eden hakkını aldı. Türkiye'de de aynı uygulanırsa, doğru bir uygulama olacaktır."

ANTALYASPOR'UN HEDEFİ

"İlk iki ya da üç hedefimiz yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci atlabilirsek, ondan sonraki süreç maçlar oynanacak ve daha net hedefler ortaya çıkar." (Ajansspor)