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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Yusuf Yazıcı'nın bonservisi için ödenen para..."

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Bülent Korkmaz: "Yusuf Yazıcı'nın bonservisi için ödenen para..."

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon bitmeden belirledikleri mevkilerde oynayabilecek oyuncuları izlemeye, profillerini çıkartmaya başladıklarını söyledi. 

Bu doğrultuda şu ana kadar Aatif Chahechouhe, Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere'yi takıma kazandırdıklarını aktaran Korkmaz, üç mevki için transfer yapmayı hedeflediklerine dile getirdi.

Başkan ve yöneticilerin transfer yapmak için çok çabaladığını, ama karşı taraftan kaynaklanan bazı şeyleri aşamadıklarını belirten Korkmaz, "Ya menajeri ya da kulübü problem çıkarıyor. Transferde oyuncularla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ancak dış etkenler oyuncuların transferlerini engelliyor. Çok uğraşıyoruz, hala daha uğraşmaya devam ediyoruz. Bu oyuncuları Bolu kampında görmek istiyordum." diye konuştu.

- "Altyapıdan direkt ilk 11'e"

"Hayalim, iki sene sonra 5-6 genç oyuncuyu altyapıdan çıkarıp direkt ilk 11 oyuncusu olarak oynatmak" diyen Korkmaz, bunu yapabilecek, sağlayabilecek oyuncu grubunun ellerinde olduğunu, onları yetenek, profesyonellik ve sahadaki pozisyonları anlamında takip ettiklerini ifade etti.

Korkmaz, sezon başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 28 kişilik kadro bildirmek zorunda olduklarını, yapılan oyuncu kısıtlamasının mantığını anlamadığını kaydetti.

Federasyonun bu kısıtlamayı kaldırması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bir de altyapıdan dört kontenjan genç oyuncu alınmasını anlamıyorum. Yetersiz bir oyuncuyu kadroya yazmanın bir anlamı yok. Zaten yeterli olan oyuncuyu oynattık, oynatıyoruz, oynatmaya da devam edeceğiz. Kısıtlama nedeniyle bir kadro yapılanması yapıyoruz. Sergen Yatağan'ı 2. Lig takımı Bodrum Belediyespor'a gönderdik. Onu orada takip edeceğiz. Antalya'da alt liglerde yer alan Kemerspor, Serik Belediyespor gibi takımlar var. Onlara da oyuncu vererek, gelişimlerini sağlayacağız."

- "Türkiye ucuz bir pazar"

"Türk piyasası Avrupa piyasasına göre çok ucuz kaldı." diyen Korkmaz, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'daki alt lig takımlarının rahatlıkla bir oyuncunun bonservisine 3-4 milyon avro, oyuncuya da 1-2 milyon avro verebildiğini vurguladı.

Korkmaz, Türkiye'nin futbolda çok göz önünde olan pazar haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yusuf Yazıcı'nın Lille transferine çok sevindim. Bonservisi için ödenen para, Türkiye gibi ucuz bir pazarda çok yüksek görünüyor. Şu anda Türkiye futbol pazarı, Avrupa'nın gözünün önünde. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar artık çok yüksek ücret veremiyor. Avrupalılar buradan oyuncu almak istiyor. Aslında oyuncular kendilerini futbola adasalar, gelişimlerini sağlasalar, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek çok kolay. Artık zor bir şey değil. Çünkü, Türkiye'nin veremediği bonservis ücretlerini Avrupa çok rahat veriyor. Buna alt ligler de dahil. Türkiye futbol pazarı, Avrupa için çok ucuz. Türkiye çok önemli bir futbol pazarı oldu. Merih Demiral Alanyaspor'da altı ay oynadıktan sonra İtalya'nın Sassuolo takımına, oradan da Juventus'a transfer oldu. Elimizde çok yetenekli oyuncular var. Cengiz Ünder de bunlardan biriydi." 

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