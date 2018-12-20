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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
20.12.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: 'Üst tura çıktık, mutluyuz'

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Bülent Korkmaz: 'Üst tura çıktık, mutluyuz'

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı.

Korkmaz, genç oyuncuları bugün sahaya sürdüklerini aktararak, onların da ellerinden gelen en iyi şekilde mücadele ettiğini belirtti.

"Üst tura çıktık, mutluyuz." diyen Korkmaz, "İyi bir mücadele oldu. Darıca Gençlerbirliği oyuncularını da kutlamam lazım. O kadar problemlerine rağmen, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Turu geçen biz olduk." diye konuştu.

24 Aralık Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe'yle önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Korkmaz, "Önemli bir maç var. Cezalı ve sakat oyuncularımız da var. En ideal 11'imizi sahaya çıkaracağız. Kendi evimizde, taraftarımız önünde oynayacağız. İnşallah sevinen biz oluruz." ifadelerini kullandı.

- Müjdat Yalman: "Hedefimiz lig"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman, sakat ve takımla yollarını ayıran futbolcular nedeniyle genç bir kadroyla sahaya çıktıklarına değindi.

Sahada tüm futbolcuların görevlerini özveriyle yaptığını anlatan Yalman, şunları kaydetti:

"Onlar adına memnunum. Gençler takımda görev yapacak yeteneğe sahipler. Sözleşmesi feshedilenler vardı. 3-4 futbolcumuz sakattı ve onları da riske etmek istemedik. Buradaki gençleri de görmek istedik. Lig farklı bir kulvar. Ligdeki hedefimiz, üst sıralara tırmanmak. Üst sıralar ile alt sıralar arasında puan farkı fazla yok. Hedefimiz lig, kupa burada bitti." 

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