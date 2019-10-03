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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: ''Takımlarımız Avrupa'da başarılı olmalı''

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Avrupa kupalarında oynayan takımların yaptıkları büyük yatırımlar karşılığında başarılı olmaları gerektiğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Avrupa kupalarında oynayan takımların yaptıkları büyük yatırımlar karşılığında başarılı olmaları gerektiğini söyledi. 

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nda çok güzel jenerasyon olduğunu, buradaki oyuncuların çoğunun da Avrupa'da top oynadığını ifade etti.

Türk oyuncuların Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya gibi gibi liglerdeki takımlarda oynamasının kendisini son derece mutlu ettiğini aktaran Korkmaz, onların orada futbolunu geliştirmeleri, belli bir yaştan sonra Türkiye'ye gelip bunu yansıtmalarının güzel olacağını dile getirdi.

Bundan son derece mutlu olduğuna değinen Korkmaz, "Orada oynamayı hak ediyorlar. Büyük takımlarda oynuyorlar. Şampiyonluğa oynayan takımlarda oynamaları çok güzel bir şey." dedi.

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- "Şampiyonluk bir araçtır"

Yakalanan yeni jenerasyonun Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına yansımasının nasıl olacağının ileride görüleceğini vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız başarılı olmalı çünkü çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu kadar büyük yatırımlar yaptığınız zaman Avrupa'da da başarılı olmanız lazım. Her zaman söylüyorum, şampiyonluğa oynayan ve şampiyon olmuş takımlar için şampiyonluk bir araçtır. Asıl hedef Avrupa kupalarında başarılı olmaktır. Bunu futbolcuyken yaşayan bir Türk oyuncu olarak söylüyorum, tabii ki bunun için çok doğru planlama yapmak lazım."
Türkiye'de altyapıya önem vererek Avrupa'ya oyuncu satan Altınordu'dan başka bir takım görmediğini anlatan Korkmaz, "Altyapıya doğru şekilde eğilerek, doğru planlama ve program yaparak istikrarı devam ettirmelisiniz. 5-6 sene sonra doğru yapılanmanın ürünlerinin, profesyonel takımda oynayan oyuncularla görüleceğini düşünüyorum. Antalyaspor'da da bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz: Takımlarımız Avrupada başarılı olmalı

Bülent Korkmaz: Takımlarımız Avrupada başarılı olmalı

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