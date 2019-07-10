Bülent Korkmaz: "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBülent Korkmaz: "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"
GeriFutbol Bülent Korkmaz: "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
10.07.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Korkmaz: "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"

Yüksek rakımı ve serin havası nedeniyle Erzurum'da kampa giren Antalyaspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp dönemine öncelikli genç oyuncularla başladıklarını ardından ana kadrodan dahil olan oyuncularla Antalya'da çalışma yaptıklarını söyledi.

İzinli olan iki futbolcu dışında tam kadro olarak Erzurum'da kampa girdiklerini ifade eden Korkmaz, "Angolalı futbolcumuz Fredy'e Afrika Kupası dolayısıyla izin verdik. Amilton'un da yeni bebeği oldu. Yarın veya öbür gün o da aramızda olacak. Çok güzel bir ortamdayız. Hava ve sahalar güzel olunca çalışmalar da iyi gidiyor." dedi.

Aatif Chahechouhe: Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım
Aatif Chahechouhe: Türk vatandaşlığı için başvuru yaptım

- "Hedef sezon içinde ortaya çıkacak"

Bülent Korkmaz, belirlenen hedeflere ulaşmak için maç kazanmak gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Maç kazanmadan gerçek hedefimiz ortaya çıkmaz. Aklımızda 'şu kadar puan toplayacağız, bu sırada bitireceğiz' diye bir şey yok. Oynadığımız maçları kazandıktan sonra, mağlup olduğumuz, kazandığımız maçlar da olacak. Ona göre hedef sezon içinde ortaya çıkacak. Öncelikle sakatlık yaşamadan iyi bir kamp dönemi geçirmeyi arzuluyoruz. Ligde de maçlarımızı iyi oynayıp kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Bülent Korkmaz: Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz

- "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"

Kadroya kattıkları Aatıf Chahechouhe'nun çok kaliteli ve özel bir oyuncu olduğunu anlatan Korkmaz, bunun dışında yeni transferler de yapmayı planladıklarını bildirdi.

Kadrolarına genç futbolcuları da dahil ettiklerini anımsatan Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bunun yanında Fatih Karagümrük'ten takip ettiğimiz genç, yetenekli orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u aldık. Genç bir arkadaşımız da kadroya katıldı, Harun Kavaklıdere. Büyük Harun'umuz vardı, küçük Harun'umuz da var. O da kendini geliştirirse takımda olacak. Transfer çalışmaları devam edecek. Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren planlı olarak izlediğimiz oyuncular var. İkinci kamp döneminde bizimle olurlar diye düşünüyoruz."

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (10.07.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü! Tolga Zengin...
Bülent Korkmaz: "Takıma uygun transferler yapmak istiyoruz"
İşter Eren Derdiyok'un yeni takımı! İmza... | Son dakika transfer haberleri...
Devler Ligi elemeleri CANLI CANLI Misli.com'da! iddaa'da günün bankosu...